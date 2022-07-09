暑假疫情趨緩 遊客回流台中梨山成「旅遊大熱門」

暑假開始，疫情趨緩之際，且國旅補助15日上線，台中大梨山地區旅宿訂房率回溫。梨山賓館7月第一周僅有近5成住房率，本周訂房率已達6成；武陵農場、福壽山農場平日訂房率則約7至8成，假日滿房，待旅遊補助正式上線後，住宿狀況可望再提升。

7月暑假碰上國內疫情趨緩，許多民眾較願意離開家門，踏出戶外旅遊，一掃疫情苦悶在家的低迷，加上夏日高溫，台中梨山地區海拔高，氣溫較涼爽，便成民眾外出旅遊避暑首選，再加上國旅補助將於15日正式上線，梨山地區旅宿業訂房率也跟著回溫，且後勢看好。

疫情嚴峻的6月，台中武陵農場平均住宿率約僅有5成，平日入園遊客也僅有約400人、假日800人左右；但隨疫情趨緩，又遇上暑假期間，平日入園人流可高達800人，假日更可來到1200人，明顯人潮增多。

隨著人潮回流，武陵農場住宿率也隨之提高。副場長胡發韜表示，武陵農場6月份住宿率僅有約5成6，但7月訂房率已來到8成2左右，明顯回溫；胡發韜說，一方面疫情趨緩、一方面暑假人流較多，再加上國旅補助誘因，對後續住宿率樂觀看待。

福壽山農場6月住宿率也僅有6成，但7月份訂房率已來到8成，假日期間達9成以上，近乎滿房，且陸續有民眾預約零星空房；梨山賓館訂房也有感回溫，7月第一周住房率僅約4成8，本周便達到6成，待國旅補助15日起跑後，預估下下周起，住房率會再持續提升。