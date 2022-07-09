5千人上凱道抗議不合理交通政策 立委：車速分流才安全
台灣機車路權促進會等團體於昨日舉辦第一屆交通解嚴大遊行，遊行隊伍從台北花博公園出發，行經禁行機車40年的忠孝西路，最後有逾5千人集結於凱道，向政府表達對交通現狀的不滿。不少現任民意代表及參選人都到場聲援，時代力量更是三席立委全員到齊，台北市議員李明賢、邱威傑、新北市議員陳明義等人也到場。
立委王婉諭說，交通事故一年造成3千人死亡但政府彷彿沒看到，造成傷亡事故原因包括交通設計不良，以及荒謬不合理的車種分流政策，政府規定機車要走慢車道，但事實上機車車速不亞於四輪汽車，限制機車只能走慢車道，反而得面對無數違停車輛，造成危險。她提議，政府應檢討，改以車速作為道路分流依據才符合現狀。
王婉諭也說，行人在馬路上也是險象環生，不少死亡事故都是行人行走在行人穿越道過馬路，卻被車輛撞死；另一方面人行道設計也有問題，很多地方的人行道都有電箱阻礙，行人被迫要走到馬路上，更添風險，這些問題政府都責無旁貸。
立委兼時代力量黨主席陳椒華說，機車是台灣人除了雙腳以外最常使用的交通工具，其權益卻長期被忽視，政府稱車種分流更安全，但道路內側禁行機車，機慢車優先道卻允許機車闖入，還有公車隨時停靠，讓機車騎士更加危險，這些都是政府的失職。
陳椒華也說，台灣交通的危險丟臉丟到國際，連友好台灣的美國跟日本都看不下去，接連在旅遊指南提出交通混亂的警告。她也說，要爭取的不是機車的特權，而是合理的道路共享，要爭取一個平等尊重行人、機車、汽車的用路環境。
立委邱顯智則痛批，交通事故一年造成3千人死亡，卻仍然看不見交通改革的進步，並感嘆幾年前有一位工程師騎車環島，騎到宜蘭被逆向的砂石車撞死，一個有大好未來的青年，卻因為交通事故年紀輕輕就逝去。
邱顯智直呼，台灣路型設計不佳、交通政策不佳，交通部還屈從這些大型車、聯結車公會的話；台灣超商遍布卻沒設置合法貨車停車位，造成更多交通事故，政府都要正視這些問題。
李明賢則說，要推動台北市三線車道以上道路內線也能行駛機車，盼朝原則開放、例外禁止的方向來推動，也會積極讓機促會等基層團體參與北市府道交會議、公聽會；陳明義則說，新北市府日前推動重新橋區間測速在他強力建議下已經廢止，下一步是推動拆除重新橋的快慢車道實體分隔，讓新北市機車族能更安全上路。
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