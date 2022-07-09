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空總都市計畫變更喬不攏 李永得批北市府獅子大開口

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
空總台灣當代文化實驗場「精神跑道-空總夏藝站」今開幕，並宣告「台灣動畫創作者基地」啟用。文化部長李永得（中）致詞時批評北市府在空總都市計畫變更過程獅子大開口，要求四成回饋。記者葉冠妤/攝影
空總台灣當代文化實驗場「精神跑道-空總夏藝站」今開幕，並宣告「台灣動畫創作者基地」啟用。文化部長李永得（中）致詞時批評北市府在空總都市計畫變更過程獅子大開口，要求四成回饋。記者葉冠妤/攝影

空總台灣當代文化實驗場「精神跑道-空總夏藝站」今開幕，並宣告「台灣動畫創作者基地」啟用。文化部長李永得致詞時表示，台灣動畫產業具有享譽國際的技術，期待未來能形成產業群聚效應，而他話鋒一轉，批評台北市政府在空總都市計畫變更過程「獅子大開口」，文化部將持續跟市府溝通，溝通到明年也沒關係，相信明年會有新局。

文化部自2018年接手空軍總司令舊址，並營運台灣當代文化實驗場(C-LAB)，建立兼具創新動能、國際連結及公眾參與功能的實驗文化場域，今年更正式啟用動作創作者基地，打造支持台灣動畫IP開發的產業聚落，首批進駐的8組團隊包括肯特動畫、魔特創意、魔森內容等。

李永得表示，蔡英文總統在一年多前到空總視察，特別交代動畫、特效是台灣未來重要產業，交代盡快幫動畫特效協會找進駐場域，爾後由行政院副院長統籌組成專案小組，各單位努力配合，很快完成動漫創作者基地的進駐，目前房子雖是暫時性的，但動畫基地是永遠的，未來整修後，基地會正式進駐古蹟群。

他感概地說，空總占地7公頃，重視古蹟的台北市政府畫設了4公頃作爲歷史建築，他非常贊成，由於目前這塊地仍是軍事機關用地，剩下3公頃則要與台北市政府進行都市計畫變更，若不變更，將來動畫公司無法登記在此。

接著，他話鋒一轉指出，北市府在都市計畫變更過程「獅子大開口」，要求4成回饋，3公頃用地扣掉4成後，等於剩下不到2公頃，「這個非常不合理，也不符合市場邏輯」。李永得表示，文化部原本打算將古蹟群回饋給市府，但市府不要，也因為文化部期盼這裡將來作為國際級文化機構，同時保有良好生活空間，也要求市府保證不要過度開發，盡量保留綠地。

李永得說，現在就卡在都市計畫變更，但事涉敏感，他也不好意思批評現在的台北市政府，不過，文化部不急，將保持耐心繼續與北市府溝通，「溝通到明年也沒關係，相信明年會有新局面，大家可以期待。」

李永得指出，古蹟將展開整修，整修好後可作為表演場所、產業進駐、展演空間，全台灣找不到這麼好的地方，這塊地作為文化用地，代表國家對文化的重視，文化部將好好努力。

動畫 文化部 北市

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