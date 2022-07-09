中華快遞最快下周一全台總罷工 恐影響約8百家銀行
中華快遞員工長期低薪，近期向資方爭取加薪5千元，且不得扣績效獎金，雖獲得交通部長王國材同意，且資方願意調薪5千元，卻不保證獎金不減扣。中華快遞工會也發起第二波罷工投票，工會理事長陳宏春今日受訪時說，若資方遲遲不承諾實質收入增加，最快下周一就會發起全台總罷工，將有170多人參與，預估全台將有700到800家銀行將會受到影響。
中華快遞工會曾於4日發動警告性罷工，隨後經兩次協商，資方同意全員調薪5千元，卻仍不保證不減少績效獎金，讓工會持續不滿，因此發動第二波罷工投票。經全體會員174人以無記名直接投票，領票人數129人，同意罷工及設置罷工糾察線共計129票，反對0票，故以全體會員74.1%同意通過罷工決議，截至目前累計繳納罷工基金金額已餘新台幣80萬元。
工會也重申四大訴求，包括全體實質調薪5千元，協議承諾今年績效獎金不低於過去兩年平均，薪資結構參考母公司中華郵政並與工會協商制訂，並要求正職人員薪資不低於派遣人員。
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