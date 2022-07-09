曾槓上台北市交通局 Youtuber籲1400萬機車族團結發聲

台灣機車路權促進會（機促會）、台灣交通安全協會等多個關心交通議題的團體於今日舉辦「交通解嚴大遊行」，遊行隊伍預計從圓山花博公園出發，沿中山北路、南京西路、重慶北路、忠孝西路再到中山南路，最後進到凱達格蘭大道向政府表達訴求，共計超過5千人參與。

日前曾槓上台北市交通局的歷史型Youtuber-Cheap則說，機車族因為不合理的政策，得兩段式左轉、在大熱天兩段式左轉曬太陽，這就是對機車的歧視。他感嘆，政府重視婚姻平權，重視新住民平權，卻歧視機車族，呼籲1400萬機車族要團結起來，讓政府看見訴求。

曾在公共政策網路參與平台提議創設「交通疫情指揮中心」、請交通部定期向國人報告台灣交通死傷的時代力量議員參選人林柏勛則說，盼政府能更透明地提供交通數據，瑞士跟日本都是經歷交通戰爭才換來安全的交通環境，台灣的用路人也藉此機會發聲，讓政府聽見訴求。

林柏勛說，今天有數千人不滿意交通現況站出來參加遊行，讓政府有感。他呼籲，政府應讓民間團體能參與更高層級的道安會議，表達第一線用路人的訴求。