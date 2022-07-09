華人近代最傳奇建築師 張肇康百年冥誕紀念展開展

華人近代建築史上最具傳奇性的建築師張肇康，與設計國父紀念館的王大閎皆為接受包浩斯（Bauhaus）教育的第一代華人建築師，在台代表作包括東海大學校園規畫及部分校舍設計、台大農業陳列館、台北嘉新大樓等。「現代之眼－張肇康先生百年冥誕建築紀念展」即日起至8月14日，於國立國父紀念館博愛藝廊及1樓文化藝廊展出。

張肇康1922年出生於中國大陸廣東，長居香港，1946年於上海聖約翰大學建築系畢業後，赴美國伊利諾理工學院（IIT）深造，並於1949年進入哈佛建築設計研究院（GSD），師從葛羅培斯（Walter Gropius），成為王大閎與貝聿銘在哈佛建築設計研究院的學弟。

1954年與建築師陳其寬受貝聿銘之邀，一起參與東海大學校園規劃和校舍設計，因擅長構造與細部設計，1956年貝聿銘率先派張肇康抵台監督工程，包含東大附小、理學院、舊圖書館、體育館、部分男女生宿舍等。

1961至1965年間返回香港，加入甘銘（Eric Cumine,1905-2002）建築師事務所，期間亦常接受台灣建築師的邀請參與設計，台灣代表作品包含東海大學校園規畫及其部分校舍設計（1954-60）、台灣大學農業陳列館（1963）、台北嘉新大樓（細部設計，1965）、士林牧愛堂、新豐高爾夫球俱樂部。

文化部指出，此次展覽聚焦在張肇康建築創作對華人建築文化的貢獻，他除繼承包浩斯的現代精神，也以新的眼光看待華人傳統舊事物，策展團隊將展覽訂名為「現代之眼」，期待透過此次百年大展的重新梳理，挖掘張肇康在土地上留下的足跡與養分。

今天開幕式上，文化部政務次長、台灣博物館文教基金會董事長蕭宗煌指出「這個月的台北很建築」，包括國立台灣博物館的「誰是建築師？二戰後台灣現代建築師制度的演變」、國父紀念館「現代之眼－張肇康百年冥誕建築紀念展」，以及台大農業陳列館「洞洞與花牆──台灣戰後建築的文化情調」等陸續開展，讓大眾得以藉由展覽，看見建築師形塑建築資產的重要歷程。

此外，蕭宗煌也特別感謝策展人徐明松、黃瑋庭及研究團隊，除紀念展外，更完成了至今對張肇康最完整的研究，出版「狂喜與節制：張肇康的建築藝術」一書。同時，也謝謝所有在建築領域鍥而不捨追尋的研究者、團體及參與者，逐步完整台灣建築史的輪廓及脈絡。

徐明松表示，張肇康接受包浩斯設計教育的洗禮，先是在創作、實驗了一系列的「中國現代建築」，試圖將所學的包浩斯現代性，努力嫁接到華人傳統建築，而有了東海校園建築、台大農業陳列館、香港太平行大樓等佳作，晚年則以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄，著成「中國：建築之道」一書，既傳達他對現代建築與傳統對話的看法，也寄寓了他在艱困創作環境中持續找尋出口的浪漫奮戰。