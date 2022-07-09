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七股海鮮節開幕 黃偉哲陪3500人挖文蛤歡迎到台南玩

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南七股海鮮節下午開幕，市長黃偉哲陪3500人挖文蛤、歡迎大家到台南玩。記者周宗禎／攝影
台南七股海鮮節下午開幕，市長黃偉哲陪3500人挖文蛤、歡迎大家到台南玩。記者周宗禎／攝影

第16屆「台南七股海鮮節」下午在七股區六孔碼頭開幕，市長黃偉哲與眾人一同體驗挖文蛤，「歡迎全國朋友夏季消暑衝台南」。他說，今年不論是挖文蛤體驗、社區農漁特產展售、揪團遊七GO及「七股七寶宴」等都擴大辦理，入住合法旅宿還送台南好康券，享受食宿遊購行多重優惠，讓親子在暑假期間開心出遊滿載而歸。

台南七股海鮮節系列「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」，今年4場次1萬4千個名額全數額滿。黃偉哲表示，市府力拚疫後新經濟、疫後新觀光，今年七股海鮮節人山人海，各活動場次規模都增加擴大，但交通相當順暢通行，可見現場的大小朋友都很開心，歡迎大家一定要來七股遊玩、吃海鮮。感謝漁業署、立委及議員對活動經費的支持。

觀旅局長郭貞慧說，到七股一定要品嘗新鮮海味，如三股海產街、烤蚵遊潟湖及走訪七股秘境，更可參觀「一見雙雕藝術季」，順遊七股鹽山及井仔腳瓦盤鹽田，賞鹽雕與光雕。

她說，為響應中央國旅振興方案，現在來台南住宿就送「好康券」，9月30日前入住台南市配合活動合法旅宿，掃描旅宿業者專屬QRcode登錄註冊，並輸入住宿資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有上千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項。

另揪團遊七GO在地小旅行，今年共推出5條10梯次一日遊路線，活動優惠價每人800元，網路報名。「七股七寶宴」，8月27日在七股鹽山席開100桌，26日上午9點開放線上訂桌，每桌優惠價5千元。

更多內容在「台南旅遊網」「2022台南七股海鮮節」活動官網。

台南七股海鮮節下午開幕，市長黃偉哲陪3500人挖文蛤、歡迎大家到台南玩。記者周宗禎／攝影
台南七股海鮮節下午開幕，市長黃偉哲陪3500人挖文蛤、歡迎大家到台南玩。記者周宗禎／攝影
台南七股海鮮節下午開幕，市長黃偉哲陪3500人挖文蛤、歡迎大家到台南玩。記者周宗禎／攝影
台南七股海鮮節下午開幕，市長黃偉哲陪3500人挖文蛤、歡迎大家到台南玩。記者周宗禎／攝影

台南 海鮮 黃偉哲

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