禁行機車40年 白牌機車今騎上忠孝西路

台灣機車路權促進會（機促會）等團體今日舉行首屆交通解嚴大遊行，共計3000名機車騎士參與。遊行隊伍從花博公園出發，行經中山北路、南京西路、重慶北路，並進入禁行機車超過40年的忠孝西路，是白牌機車闊別40年合法行駛忠孝西路歷史畫面，下午將於凱道進行集會活動。

機促會說，期望透過遊行提醒所有用路人，交通部對機車的管理方式形同戒嚴。並結合陸、海、空三大空間的交通倡議團體，對交通部表達對於交通現狀的不滿。主辦單位統計，截止下午2時半，凱道會場已有超過3000人參與。

機促會指出，本次遊行有5大訴求，包括省道全面開放機車行駛、廢除《道路交通安全規則》第99條、全面廢除區間測速、人民參與交通決策，並要求政府改善道路工程。

機促會說，台灣有1400多萬輛機車，交通部卻長期漠視機車騎士的用路權益，使用禁行機車和強制待轉將機車限制在外側車道；修法十年後依然技術性阻擋重機上國道；放任地方政府無端禁止普通重型以下機車使用高架道路。