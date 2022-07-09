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花蓮夏戀嘉年會今起一連5天嗨唱 市區周邊路段將交管
2022夏戀嘉年華今晚展開，一連5天的傍晚5時至晚間11時，會場花蓮市東大門廣場周邊將有交通管制，花蓮警分局規畫相關勤務，公布交管時段及路段，提醒用路人配合改道行駛。
由花蓮縣政府觀光處主辦的夏戀嘉年華是花蓮年度盛事，每年夏力邀請大咖歌手、團體熱力嗨唱，吸引粉絲湧入。今年活動從今天起至13日，一連5天在東大門廣場登場，邀請電音女神謝金燕、本土天團玖壹壹、全能韓流王子畢書盡、金曲歌王許富凱、狼人殺男團五堅情、鐵肺歌后戴愛玲、唱跳男神鼓鼓、全能天王炎亞綸、原民歌后阿爆等實力派唱將登台，原本也請到動力火車，可惜顏志琳確診，確定無法出席。
花蓮警分局表示，依往年經驗，活動期間將吸引大批人潮，每晚5時至11時將針對活動會場周邊進行交通管制，此外，考量工作人員也需要提早進駐布置，將依據活動現場情況，提早或延後管制，管制區內的住戶、商家及飯店出入車輛，則採取彈性管制及適度放行。
警方公布管制路線，包含花蓮市中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（福建街至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）及光復街（廣東街至重慶路）。
花蓮警分局表示，管制期間將在路段、路口設置交通錐、連桿，禁止迴轉及臨停，並加強取締違規行駛及違停車輛。
警方建議用路人可繞道行駛花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道與福建街；參加演唱會的民眾可將車輛停放在管制區外的花崗山停車場、太平洋公園停車場及重慶路、自由街、北濱街、五權街道路兩旁，再走路到會場。
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