全國新住民健走嘉年華 潮境公園近4千人健走享異國美食

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行，現場晴空萬里，還有無敵海景，吸引近4千民眾參與，一起走出戶外運動，民眾從碧砂漁港健走到潮境公園，各縣市來自東南亞各國的新住民齊聚，享受美食、欣賞舞蹈表演，充滿異國風情。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，今天的天氣非常好，非常感謝體育署大力支持，還有市政府、議會及海科館協助，在這麼好的場舉行，今天從碧砂漁港出發，參加民眾踴躍有近4千人，多運動身體才會健康。

鄭錦洲表示，現場有30攤菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼等東南亞美食，民眾都大排長龍，摸彩品有20多腳踏車等豐富獎品，越式春捲、涼拌河粉、泰國涼拌木瓜等都很受歡迎，來自各地的新住民齊聚，新住民就像兄弟姐妹一樣，大家在美麗的海邊吹海風，吃著異國美食。

今天活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦，協辦有台灣體育總會、協和發電廠、海科館、基隆市商業總會、慶安宮等。

體育署全民運動組副組長趙昌恕指出，每天這個時候都會在潮境公園舉辦，走到戶外享受異國美食和體驗異國文化，也健走享受運動的快樂，讓各個不同國家、族群的新住民都能更融合在一起，也透過運動達到健身的目的。

新住民都穿上自己家鄉的傳統服飾表演舞蹈，獲得滿場掌聲，新姿剪影班、新時代土風舞、社區大學、活力健康舞、千丰舞團等帶來精采歌舞表演。