網友密切討論8大「傳染病」 出門在外小心防疫！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「傳染病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友關注的八大傳染病有哪些。

時值夏季，臺灣濕熱的環境容易滋生細菌與病毒，也導致「傳染病」風險急遽攀升，因此要格外注意衛生習慣。此外，近期也有部分在全球傳播的新興流行疾病，引發網友高度關注，一起來看看網友們當前討論度最高的傳染病吧。

與「新冠肺炎」共存該如何調適？ 「猴痘」風險引發網友討論

網友熱議8大傳染病網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近期關於傳染病的討論，可以發現「嚴重特殊傳染性肺炎」（新冠肺炎）是網友近期關注度最高的疫病。隨著四月底本土疫情增溫，單日突破萬例之後，如今社會已漸漸走向「共存」趨勢，許多家長擔憂自家小孩尚未施打疫苗，因而在網路上爭相討論，如「還沒打疫苗的小孩感覺中了就很慘，有後遺症怎麼辦？」、「雖然知道重症率低，死亡率低，但對孩子還是很危險」，更呼籲其他家中有小孩的網友減少非必要外出，要保持對病毒的警覺心。

「猴痘」是從今年五月底開始備受討論的新興傳染病，臺灣在六月底傳出首例確診個案。猴痘與「天花」同屬正痘病毒屬，症狀包含發燒、頭痛、肌肉痠痛，並且會出現類似水泡的皮疹。許多網友針對猴痘的傳染途徑進行討論，如「這類病毒是接觸傳染」、「皮膚接觸跟飛沫也會傳染」等，對於感染後產生皮疹的外觀也有所關注，而疾管署於6月23日起將猴痘列為第二類法定傳染病。

此外，位居討論度第三名的「腸病毒感染併發重症」也備受討論，腸病毒感染是幼兒常見的疾病，其中又以腸病毒71型最容易導致危險併發症，如兒童腦炎、肺炎等。五月初，台大兒童醫院院長黃立民的團隊完成腸病毒71型疫苗的跨國臨床試驗，已證實可有效降低嬰幼兒染疫風險，也引發網友評論，如「感謝研究團隊，當過父母都知道腸病毒對孩子的影響有多大」、「好不容易有疫苗了，真的好欣慰」。

眼下正是傳染病風險最高的季節，更要多加小心。倘若不幸遭受感染，後續症狀發作可是會讓人飽受折磨！為了自己也為他人著想，請盡力保持勤洗手、戴口罩、減少肢體接觸的好習慣，並注意清潔衛生，以策人人安全！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》