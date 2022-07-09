早發現早預防！網籲十大「長輩常見疾病」要小心

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「長輩常見疾病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大長輩常見疾病有哪些。

在不久後的未來，台灣65歲以上人口將逐漸超過總比例20%，邁向「超高齡社會」。隨著銀髮生活將成為常態，防範老化症狀也成為人人都需要面對的重要課題！為了家中長輩能夠健康無虞，也為了將來自己能夠放心享受人生，以下這些「長輩常見疾病」值得提前細心注意！

行為改變是「阿茲海默症」前兆 做好飲食控管減輕「三高」負擔

長輩常見疾病TOP10 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近期關於長輩常見疾病的討論，可以發現「阿茲海默症」是網友討論度最高的疾病，阿茲海默症不僅會干擾患者記憶與情緒控管能力，也可能造成退化性失智。有網友列舉患症親人的徵兆，如「家父以前很重視服裝儀容，但某陣子突然就不注重了，後來才知道是前兆」、「患者會一直講重複的話，因為真的會忘記自己講過」等，並提醒網友，倘若發現家中長輩行為異常，建議儘速求診檢查。

而「糖尿病」又被稱為「高血糖」，名列「三高」慢性病之一。糖尿病會影響體內胰島素代謝，主要症狀包括頻尿、傷口不易癒合與視力模糊等，嚴重者更可能導致全身病變。有網友即詢問「糖尿病有多可怕？」便有人回覆，由於一般人得到糖尿病的機率較高且難以治癒，因此是高齡長輩的常見疾病，此外也建議「好好控制飲食，做好血糖控管」就能減低糖尿病帶來的健康風險。

同屬「三高」的第三名「高血壓」與第四名「高血脂」也頗受網友關注，前者是指血壓高於常值，後者則是指血液中總膽固醇過高，導致血脂異常等情形。由於這些慢性病需要長期治療、回診，即有網友請益「家中大人患有高血壓和高血脂」，請其他人推薦親切、可溝通的醫生，讓長輩看診時較無心理負擔。留言也分享照顧家中三高長輩的經驗，提醒患者應注意忌口、保持情緒平穩，並且按時就診吃藥等。

健康是人生最大的財富，然而現代人在繁忙生活中卻也經常忽視健康的重要性。為了日後生活能夠幸福長久，不如從現在開始好好調整生活作息，注意運動、飲食和保健習慣，迎接樂活人生！

觀看原文→https://bit.ly/3AEjgME

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》