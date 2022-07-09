快訊

百萬網紅分享合照卻遭出征 柯文哲親自留言致歉

史上最苦命高三生 新課綱白老鼠提前體驗社會現實

劉亮佐曬貼臉父女照 曝奶爸生活「夾縫中補眠」：還在適應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多喝水好處多？她日灌5000c.c「突然很累」就醫驚可怕後果

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子每天喝水4000至5000cc的水，結果某天整個人不對勁，還出現噁心感，檢查才發現是「水中毒」。 圖／ingimage
一名女子每天喝水4000至5000cc的水，結果某天整個人不對勁，還出現噁心感，檢查才發現是「水中毒」。 圖／ingimage

常聽到人家說「沒事多喝水，多喝水沒事」，喝水好處多，除了養顏美容外也能幫助瘦身，但是水喝太多也會出問題，家醫科醫師柳朋馳分享自己遇到的例子，一名女子每天喝水4000至5000cc的水，結果某天整個人不對勁，還出現噁心感，檢查才發現是「水中毒」。

柳朋馳在節目「健康2.0」提到自己過去遇到的個案，為一名移工，她當天因為人提不起勁、很疲倦被僱主帶來看醫生，雇主表示，她很喜歡喝水，每天都會喝4000至5000cc的水，平常都沒事，但當天不知道是不是因為脫水關係又喝越多，就覺得人越來越不舒服，甚至還出現噁心感。

柳朋馳表示，於是進一步幫她做檢查，抽她的電解質，結果發現她的鈉離子已經掉到130以下，就時候就得快點送急診做輸液的治療，這種情況也就是俗稱的「水中毒」，柳朋馳強調，補充水分應以個人體重做計算，並加上環境及工作衡量，除了補水，補充電解質也是必要的。

柳朋馳表示，水補太多，首當其衝的就是電解質，尤其納會失衡，濃度可能會下降，一般血中的鈉可能是135-145之間，但如果小於到130以下的人，可能就會出現低血鈉症狀，就會開始有輕微疲倦感，到中度125-130之間時，就會出現虛弱、噁心、嘔吐，低於120度時會出現意識變化，手腳抽筋，有可能身體麻痺、昏迷，導致中樞神經系統損害。

延伸閱讀

京杭大運河 全線貫通補水

女子健身後肌肉痠痛惡心嘔吐 竟是橫紋肌溶解症上身

有片｜九成台灣人都缺鈣？專家教你缺鈣該怎麼補最天然

吳淑珍今出院 陳致中：媽媽身體「元氣大傷、雪上加霜」

相關新聞

周末高溫炎熱水氣減 這些地區注意午後雷陣雨

中央氣象局說，今天高壓再增強，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為33至35度，局部溫度會再更高一些，大台北、雲林以...

暑假戲水好去處 竹崎公園兒童戲水區、故宮南院飛白泉

炎炎夏日，天氣愈來愈熱，暑假親子安全戲水何處去？嘉義縣沿海東石漁人碼頭整修，未開放戲水區，竹崎鄉親水公園最受歡迎的兒童戲...

多喝水好處多？她日灌5000c.c「突然很累」就醫驚可怕後果

常聽到人家說「沒事多喝水，多喝水沒事」，喝水好處多，除了養顏美容外也能幫助瘦身，但是水喝太多也會出問題，家醫科醫師柳朋馳分享自己遇到的例子，一名女子每天喝水4000至5000cc的水，結果某天整個人不對勁，還出現噁心感，檢查才發現是「水中毒」。

里長賺什麼／從政黨、婦團到募資平台 為何倡議新血投入里長選舉？

九合一選舉年底登場，村里長參選人數最多，歷屆卻有高達三分之一里呈現只有1人參選的「同額選舉」情況，等於是「躺著選就會上」，高齡里長伯、候選人樁腳等標籤，凸顯基層地方政治的僵化。部分出身綠營的政治人物近年倡議年輕新血投入選里長，甚至開工作坊、培訓班拚里長選舉，所為何來？

嘉博館兒童戲劇營 啟發想像力創造力

嘉義市立博物館為讓更多人認識嘉博館以及擴大博物館的教育功能，今年暑期首度推出「兒童戲劇營」活動，透過戲劇遊戲開啟小朋友們...

日本專家揭8個減肥謬誤：運動前拉筋超錯

疫情下有不少人都少了運動量/每逢到了夏天有不少人都會想減肥，讓自己身型更好。最近有日本健康節目請來一位奧運健身教練，他講到有不少人以爲是理所當然的減肥知識是錯的。當中定時定候吃飯竟然是錯誤的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。