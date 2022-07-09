多喝水好處多？她日灌5000c.c「突然很累」就醫驚可怕後果

常聽到人家說「沒事多喝水，多喝水沒事」，喝水好處多，除了養顏美容外也能幫助瘦身，但是水喝太多也會出問題，家醫科醫師柳朋馳分享自己遇到的例子，一名女子每天喝水4000至5000cc的水，結果某天整個人不對勁，還出現噁心感，檢查才發現是「水中毒」。

柳朋馳在節目「健康2.0」提到自己過去遇到的個案，為一名移工，她當天因為人提不起勁、很疲倦被僱主帶來看醫生，雇主表示，她很喜歡喝水，每天都會喝4000至5000cc的水，平常都沒事，但當天不知道是不是因為脫水關係又喝越多，就覺得人越來越不舒服，甚至還出現噁心感。

柳朋馳表示，於是進一步幫她做檢查，抽她的電解質，結果發現她的鈉離子已經掉到130以下，就時候就得快點送急診做輸液的治療，這種情況也就是俗稱的「水中毒」，柳朋馳強調，補充水分應以個人體重做計算，並加上環境及工作衡量，除了補水，補充電解質也是必要的。

柳朋馳表示，水補太多，首當其衝的就是電解質，尤其納會失衡，濃度可能會下降，一般血中的鈉可能是135-145之間，但如果小於到130以下的人，可能就會出現低血鈉症狀，就會開始有輕微疲倦感，到中度125-130之間時，就會出現虛弱、噁心、嘔吐，低於120度時會出現意識變化，手腳抽筋，有可能身體麻痺、昏迷，導致中樞神經系統損害。