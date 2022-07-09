嘉博館兒童戲劇營 啟發想像力創造力

嘉義市立博物館為讓更多人認識嘉博館以及擴大博物館的教育功能，今年暑期首度推出「兒童戲劇營」活動，透過戲劇遊戲開啟小朋友們的肢體表現與創造力。

市長黃敏惠表示，博物館首度以戲劇營方式，用地方特色如交趾陶、火車、嘉義地圖等作為主題，以趣味性與多元性的教學，陪伴小朋友們在博物館度過歡樂愉快的藝文暑假。

嘉義市立博物館於去年重新開館後，為讓更多的親子能有共享歡樂時光的空間，規劃新增專屬於親子的體驗空間兒童廳，以《探索嘉園》為主題，讓親子透過遊戲體驗認識城市歷史。

今年暑期首度推出「『來〝ㄐㄧㄚ〞玩一夏』2022嘉博館兒童戲劇營」活動，戲劇營以連續6次的系列課程，邀請即將升上國小一、二年級的學童利用暑假一同參與。

嘉博館表示，兒童戲劇營旨在充滿各種嘉義故事的展示空間，引導兒童在情境式課堂中自在地以肢體及聲音描繪出對嘉義的各種感受及想像，更藉由小型展演分享，達到共學、共玩的教育目標。