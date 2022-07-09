聽新聞
test
0:00 / 0:00
周末高溫炎熱水氣減 這些地區注意午後雷陣雨
中央氣象局說，今天高壓再增強，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為33至35度，局部溫度會再更高一些，大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線也偏強，到過量甚至危險等級，出門在外務必要做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫為25、26度左右。
降雨方面，氣象局說，午後還是有雷陣雨發展的機會，不過降雨範圍縮小、時間更短暫，主要降雨是在山區及近山區的平地，午後去山區的朋友建議攜帶雨具備用。
氣象局說，明天至下周二有太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，白天各地普遍來到34、35度左右，局部溫度會再更高一些，有36度以上高溫出現的機率，且近中午前後紫外線偏強，外出的朋友務必要做好防曬並多補充水分；午後在各山區有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍縮小、較短暫，前往山區仍建議攜帶雨具備用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言