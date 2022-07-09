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周末高溫炎熱水氣減 這些地區注意午後雷陣雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率。本報資料照片
大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率。本報資料照片

中央氣象局說，今天高壓再增強，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為33至35度，局部溫度會再更高一些，大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線也偏強，到過量甚至危險等級，出門在外務必要做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫為25、26度左右。

降雨方面，氣象局說，午後還是有雷陣雨發展的機會，不過降雨範圍縮小、時間更短暫，主要降雨是在山區及近山區的平地，午後去山區的朋友建議攜帶雨具備用。

氣象局說，明天至下周二有太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，高溫炎熱，白天各地普遍來到34、35度左右，局部溫度會再更高一些，有36度以上高溫出現的機率，且近中午前後紫外線偏強，外出的朋友務必要做好防曬並多補充水分；午後在各山區有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍縮小、較短暫，前往山區仍建議攜帶雨具備用。

氣象局提醒今天全台各縣市紫外線都是過量級。圖／氣象局提供
氣象局提醒今天全台各縣市紫外線都是過量級。圖／氣象局提供

高溫 氣象局 紫外線

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