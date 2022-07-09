周末高溫炎熱水氣減 這些地區注意午後雷陣雨

中央氣象局說，今天高壓再增強，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為33至35度，局部溫度會再更高一些，大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線也偏強，到過量甚至危險等級，出門在外務必要做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫為25、26度左右。

降雨方面，氣象局說，午後還是有雷陣雨發展的機會，不過降雨範圍縮小、時間更短暫，主要降雨是在山區及近山區的平地，午後去山區的朋友建議攜帶雨具備用。