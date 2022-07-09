日本專家揭8個減肥謬誤：運動前拉筋超錯

疫情下有不少人都少了運動量/每逢到了夏天有不少人都會想減肥，讓自己身型更好。最近有日本健康節目請來一位奧運健身教練，他講到有不少人以爲是理所當然的減肥知識是錯的。當中定時定候吃飯竟然是錯誤的？

【1】訂立勉强能做到的目標

中野教練講到訂立目標時，比起很簡單就能達到或沒可能達到的目標，應訂立自己勉强能達到的目標。這樣當完成目標時，腦内才會分泌dopamine讓你有充實感、更有可能繼續這個運動習慣。

【2】先做肌肉訓練再做有氧運動

其實先做肌肉訓練後再做有氧運動的話，燃燒脂肪的效果會更好。這是因爲在做肌肉訓練期間，成長荷爾蒙去甲腎上腺素會刺激負責分解脂肪的脂酶，傳訊息給大腦降解脂肪。

【3】比起熱身運動一對好鞋更重要

説到跑步前的熱身運動，大家都會先想到大腿和小腿的拉筋；但教練表示這種靜態拉筋的作用並不大。要減少受傷機會，其實只需要提升肌肉的溫度，令肌肉的抵抗性降低；與其浪費時間拉筋還不如直接競步、慢跑更好。

【4】多行樓梯

有不少人都試過爲了多走幾步路做運動而早一個站下車，但其實這個方法功效不大。中野教練建議運動初哥可以試試多行樓梯，因爲要增肌必須令肌肉承受撕裂程度負荷；而上下樓梯能消耗與跑步相仿的卡路里，每日只要行4層樓梯就已經相當有效。

【5】笑著做運動

用力做運動很容易不自覺露出辛苦的表情。原來笑著做運動竟然有奇效，可以令大腦釋放β腦內啡，使用更多能量、令運動更有效

【6】深蹲比提腿更有效減肚

平躺提腿是想減肚腩時常做的一個動作。其實全身的肌肉有7成都集中在下半身，這些脂肪較容易燃燒。所以深蹲其實比提腿更能提升新陳代謝，更有效減少腹部脂肪。

【7】應該肚餓才吃飯

人們的進食習慣有分補給系、習慣系和獎勵系3種。獎勵系的人則將飲食當是報酬，容易吃太多令食欲不斷增加。習慣系的人會不論自己餓不餓也會在每天同一時間、吃同一份量的食物。而補給系的人會在肚子餓的時候才進食，飽了之後即使面前有食物也不會再吃。教練表示其實這種吃法才是正確的，因爲食量應該根據當日活動量改變。

【8】卡路里不是最重要

選擇食物時重要的不是它有多少卡路里，而是當中的營養價值。雖然有不少人會選擇不吃碳水化合物、多吃蛋白質減肥，但其實單有蛋白質是不足以製造和維持肌肉，需要碳水化合物幫助。而維他命和礦物質則有助碳水化合物的功能，所以蔬果也是不可或缺。中野教練亦分享了一個14種食品的餐單，建議每日應吃3次穀類，每次150g至180g，而其他種類的食品只可以每日吃一次，這樣便可以過上更平衡的飲食生活。

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文章授權轉載自《香港01》