暑假戲水好去處 竹崎公園兒童戲水區、故宮南院飛白泉

炎炎夏日，天氣愈來愈熱，暑假親子安全戲水何處去？嘉義縣沿海東石漁人碼頭整修，未開放戲水區，竹崎鄉親水公園最受歡迎的兒童戲水區開放；還有故宮南院親子互動遊憩區，成為熱門戲水親子遊憩去處。

嘉縣山區景點竹崎鄉親水公園，最受歡迎的兒童戲水區開放，每周四到周日上午8點至下午5點，開放民眾免費戲水，竹崎鄉公所請民眾保持社交距離，做好防疫措施。

家長帶小孩戲水，開心說，親水公園兒童戲水區好好玩，免費玩水，還有步道與吊橋，是夏天玩水好地點，設備完善，記得帶野餐墊來，水深大約到大人腳踝再高一些些，好玩的水上溜滑梯、大水桶都是小孩最愛。

故宮南院親子互動遊憩區「飛白泉 」，總面積378.33平方公尺，以博物館本體建築「飛白館」附近的噴泉池命名，噴泉時間大約持續30分鐘，停止後30分鐘左右才再次噴水，噴泉時間為早上10點到晚上10點。