近期還有颱風形成？專家：不排除有機會 持續觀察

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，今天受到太平洋高壓影響，台灣附近吹東南風到南風，各地上半天都是晴朗炎熱的穩定天氣，中午高溫北部34-36度，中南部33-34度，東半部32-35度，紫外線都在過量級附近，感受起來悶熱，且容易曬傷，如要從事戶外活動，記得要做好防曬並多補充水分。

他說，下半天在山區還是有午後雷陣雨發展的機會，主要集中在中央山脈比較深山一帶，平地有午後雷陣的機會比較低。但如果要前往山區溪邊活動，下午還是要留意天氣變化，當上游烏雲密布，就要及早撤離溪邊，以防溪水水位因上游下大雨而突然變化。

廖于霆說，這波高壓勢力影響預估可以持續到下周二，期間台灣都是這種上半天晴時多雲，下半天山區午後雷陣雨，感受炎熱的夏季型天氣。

他表示，下周三起高壓勢力稍微減弱，給了南方水氣北上接近台灣的機會，所以下周三起到下周末台灣天氣變得不穩定，全天都有下雨的機會，若下周有計畫從事與天氣相關活動，要留意一下天氣系統未來幾天的演變。

至於近期是否有颱風形成？廖于霆說，目前看起來不排除有這機會，不過各家數值模式對熱帶擾動強度的預測分岐頗大，有的預測只是低壓水氣，有的預測是颱風，代表整體不確定性仍高，還是要持續觀察這一兩天大氣環流以及預報結果的變化才能有較明確的方向。