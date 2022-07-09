今天至下周二晴朗炎熱 吳德榮：注意菲東熱帶擾動發展

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，下周菲律賓東方至南海海面均為有利熱帶擾動發展的海域，下周三20時模擬機率已分別達40%及70%。其中以菲律賓東方的熱帶擾動尤需注意，但其影響與強度密切相關，模式模擬仍在調整中，應持續觀察。

他說，今天至下周二太平洋高壓增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，要注意防曬、防中暑；北部24至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。午後雷陣雨大多在山區及少部分鄰近平地，強度減弱，範圍亦縮小，偶有較大雨勢。

吳德榮表示，下周三至周五的天氣變化需視菲東熱帶擾動的發展而定，模式模擬持續調整中，再觀察。