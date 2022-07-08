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原民會主委出訪加拿大 加國憲法原民分類可供台灣參考

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會主委夷將‧拔路兒與加拿大梅蒂全國理事會主席卡西迪．卡隆(Cassidy Caron)合影。圖／原民會提供
原民會主委夷將‧拔路兒與加拿大梅蒂全國理事會主席卡西迪．卡隆(Cassidy Caron)合影。圖／原民會提供

為了解加拿大憲法為何將原住民族分類為第一民族(First Nations)、因紐特(Inuit)、梅蒂(Métis)等三類，原民會主委夷將‧拔路兒本周出訪加拿大時，特別拜會梅蒂全國理事會與聯邦原住民族服務部。聯邦原住民族服務部次長范斯．巴達威告訴他，政府不該把語言、文化、地理位置跟社會狀況差距非常大的一群人，硬納入同一個概念之下，「分類是因為尊重差異，才能做到真正平等。」他認為，台灣正面臨平埔族群的原住民身分認定爭議，加拿大透過修憲將原住民族合理分類的歷史，值得參考。

加拿大於一九八二年修正憲法，將原住民族分為三類。梅蒂全國理事會主席卡西迪．卡隆表示，憲法中的原住民族分類，反映了加拿大政府與原住民族互動歷史的結果，原民族群也認可此種分類，所以梅蒂不會追求被認定為第一民族，也不會爭取適用專屬於第一民族的法律。

憲法法庭日前召開西拉雅族群正名並納入平地原住民案的言辭辯論庭。原民會表示，台灣1990年代修憲時，針對高砂族後裔規範原住民條款，雖有提案討論是否將平埔族群納入憲法規範所稱山胞或原住民範圍，但最後未予通過。因此，台灣與加拿大在憲法上對於原住民的設計，均是修憲者衡酌歷代政權與原住民族互動的經驗，並依照族群的客觀需求所為的價值決定。加拿大尊重歷史的發展背景，並依據原住民族需求而透過修憲進行合理分類，值得台灣參考。

原住民 加拿大 修憲

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