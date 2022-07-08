王國材關切國家鐵路安全計畫 重申台鐵改革現在進行式

交通部長王國材今日聽取鐵道局報告國家鐵路安全計畫推動情形，並指出鐵路安全不僅是國人關切的議題，更是交通部的重點政策之一；他也重申台鐵改革是「現在進行式」，將透過落實SMS安全管理系統、建立風險管理機制、第三方安全評鑑、訂定安全指標與自願報告系統等措施，強化組織運作與行車安全。

王國材日前曾說，若把安全和服務兩件事做好，台鐵可考慮調漲票價。交通部對此回應，今日會議主要仍是討論國家鐵路安全計畫推動狀況，並無討論到該事項。

目前鐵路法已於今年6月22日修正公布，賦予鐵道局監理職權並明確化，未來將逐步提升鐵道局在鐵路監理的角色及功能，也增訂應建置自願報告系統，提供鐵路從業人員提報使用。同時，鐵道局也於今年5月12日擬定國家鐵路安全計畫，做為我國鐵路安全上位計畫，期待透過此次鐵路法修法，強化鐵路安全計畫之監理作為，促使提升鐵路安全水準。

在國家鐵路安全計畫中，依據各鐵路機構近10年事故平均發生率作為目標值，訂定我國鐵路「可接受之安全水準」，且無論任何鐵道機構，造成旅客死亡之重大行車事故發生率的目標值皆為0。並針對行車事故發生率、平交道事故發生率、人為操作不當或設備故障之異常事件發生率等安全指標計算出目標值，各鐵道機構需對此逐年檢討，如超出目標值，就需檢視事故原因並提出改善對策。

王國材下午邀集政務次長胡湘麟、技監張垂龍、路政司副司長蔡書彬、鐵道局長伍勝園、運研所所長林繼國、台鐵局長杜微、中華顧問工程司董事長周永暉等，召開視訊會議討論鐵路運輸安全議題，由鐵道局報告仿效民航監理已制訂的「國家鐵路安全計畫」，王部長指示持續精進，在台鐵公司2024年1月掛牌時達到最高安全績效。

鐵道局指出，建立國家鐵路安全計畫，目的在於將鐵路安全標準與做法更有效率地整合，讓鐵路機構建置之安全管理系統能發揮其功能、鐵路機構各項作業與活動符合安全要求。鐵道局基於交通部委任事項與鐵路法及相關子法之要求，辦理安全監理相關作業，以善盡政府在鐵路安全管理之監督職責，並推動安全管理相關措施。

王國材也在會中要求台鐵局及鐵道局應適時檢討自願報告系統推動成效，適時公布自願報告處理情形，鼓勵鐵路機構員工主動發覺問題進行通報。交通部也將於每季召開推動小組會議，積極檢核鐵路機構安全水準，提出改善建議或修正方向，並滾動檢討國家安全指標、目標值及對外公布相關改善結果。