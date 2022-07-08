小四學童遠距上課未定期就醫 2個月近視暴增200度

新冠肺炎疫情期間，全台各級學校改為遠距教學，但長時間使用電腦、平板等3C產品，讓孩童近視度數節節上升，眼科醫師提醒，孩童若還未近視，盡可能「遠視儲備」50至100度，若以近視孩童，應定期就醫回診，避免近視度數加深，未來增加視網膜剝離、白內障等病變出現。

根據國健署106年「兒童青少年視力監測調查」，幼兒園小班近視盛行率為6.9%、大班為9.0%，到小一達19.8%，到小六更達70.6%，長時間、近距離用眼都是近視危險因子。

高雄長庚醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌表示，疫情期間全球也注意到學童近視增加情況，像是香港孩童在短短8個月內，增加2.5倍兒童近視；中國大陸小朋友近視的比例，在10個月中增加了4倍。

中華民國眼科醫學會理事長陳建同表示，兒童護眼格外重要，若年紀越小就罹患近視，年紀愈大度數也將持續加深，甚至到40、50歲時，有很高機率出現青光眼、視網膜剝離，甚至白內障提早發生、黃斑部退化等，視力品質下降，因此必須避免兒童近視，若已近視速度也要減緩。

世界衛生組織（WHO）警告，近視500度就是高度近視，有失明風險。吳佩昌表示，近視是眼軸拉長變薄、變形，不可逆，95%的近視都是眼軸拉長，為避免近視，建議家長應每年定期1至2次帶孩子就醫，由眼科醫師進行視力及散瞳驗光檢查，掌握孩子視力變化及遠視儲備情形。

吳佩昌表示，小學低年級及幼兒園遠視儲備，至少應有100度以上；小學中高年級遠視儲備至少50度以上。根據國外最新資料，遠視75度就有近視風險，若遠視50度以下，隔一年會有55%小朋友出現近視，若介入治療，透過低濃度散瞳劑治療，隔年降低僅21%孩童機率出現近視。

他舉例，一名屏東六年級小朋友，視力篩檢異常卻沒有回診，不僅近視600度，且眼底鏡檢查發現視網膜剝離；對比另外一位20多歲年輕住院 時，在小學二年級就近視，當時因為父親認真帶他定期就醫，使用散瞳劑到高中，目前近視僅250度，若沒有就醫控制，恐怕早飆到900度。

疫情期間有許多學童未定期回診，吳佩昌說，一名國小四年級小朋友，幼稚園時已近視，本來使用散瞳劑視力控制不錯，因為疫情不敢來看病，短短2個月時間，近視從400度跳到600度，落差200度眼軸又增長近1mm。建議家長疫情期間也可透過視訊門診拿藥，避免中斷治療。

國健署呼籲，家長落實「用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」原則，提醒孩子用眼30分鐘後，確實讓眼睛休息10分鐘，也建議家長應該從孩子3、4歲開始，每年定期1至2次由眼科醫師進行視力及散瞳驗光檢查，以掌握孩子視力變化及遠視儲備情形。 高雄長庚紀念醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌提醒，家長應每年定期1至2次帶孩子做眼科檢查，掌握孩子視力變化及遠視儲備情形。

圖／國健署提供