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義大利五星級美食於2022寵物展現身！「法米納」限時超值特惠，引民眾瘋搶

聯合線上／ 文/黎允之

「即期良品買一送一」、「全館祭出9折優惠」……，儘管是平日下午，南港展覽館I區616「法米納」展場依舊人氣滿點，不少內行的消費者慕名而來，在展場上演超Q的萌寵走秀大會，更有許多毛孩家長趁著年度唯一此檔優惠，把握機會讓毛孩品嚐義大利第一優質品牌「法米納」寵物食品。

義大利第一優質品牌「法米納」寵物食品參與全台最大寵物展，展場人氣滿點。 攝影／陳允中提供
義大利第一優質品牌「法米納」寵物食品參與全台最大寵物展，展場人氣滿點。 攝影／陳允中提供

2022全台年度最大寵物用品展於7/8至7/11在南港展覽館一館舉行，吸引許多民眾帶著心愛的毛孩參與，把毛孩所需的物品一站購足、囤好囤滿，給毛孩最多的愛，還能趁機省荷包。

毛孩爸媽狂推：寵物界米其林級美食「法米納」
素有「寵物界米其林級美食」美譽的「法米納」也參與這場年度盛事，「法米納」是來自義大利的知名品牌，長期與大學動物營養學實驗室合作，由獸醫師、動物營養專家等研發團隊，根據毛孩的性別、年齡、活動力、特殊需求等，量身打造最適合的營養，而且具備絕佳的適口性，所有研究結果都經由第三方公正機關認證，對毛孩的營養健康最有保障，因此受到許多毛爸媽的青睞，想要給毛孩最好的，就一定要選「法米納」！

「法米納」長期與大學動物營養學實驗室合作，多品項、細分類、絕佳適口性，因此廣受飼主喜愛。 攝影／陳允中提供
「法米納」長期與大學動物營養學實驗室合作，多品項、細分類、絕佳適口性，因此廣受飼主喜愛。 攝影／陳允中提供

獸醫師駐點諮詢，超值好康拿不完
展覽期間，毛孩來到「法米納」攤位，除了可以試吃各類飼料和點心，購買全館商品都享9折優惠外，只要完成FB按讚等指定任務，就能獲得超值豪華大禮包，內容包括旅行包、潔牙骨、各式折價券等。現場還有獸醫師駐點提供免費諮詢服務，為毛孩爸媽解決各式疑難雜症。

7/8-7/11展覽期間，「法米納」展區有獸醫師駐點提供免費諮詢服務，協助飼主給予毛孩最好的照顧。 攝影／陳允中提供
7/8-7/11展覽期間，「法米納」展區有獸醫師駐點提供免費諮詢服務，協助飼主給予毛孩最好的照顧。 攝影／陳允中提供

好康還不只如此！飼主只要憑任一品牌處方飼料包裝袋，現場購買「法米納」處方飼料，最高可以折抵600元；此外，「法米納」還提供即期良品買一送一優惠，吸引不少識貨的民眾瘋搶，許多消費者一次買就是好幾袋，紛紛直呼：「太划算了！」、「平時捨不得買，現在正好一次買起來」、「這一定要搬哪~~」

「法米納」提供即期良品買一送一優惠，許多民眾一次買就是好幾袋。 攝影／陳允中提供
「法米納」提供即期良品買一送一優惠，許多民眾一次買就是好幾袋。 攝影／陳允中提供

代理商旗下品牌強強聯手，怎麼買都划算
「法米納」品牌數位行銷經理胡貞如表示：「法米納因為高品質，所以價位也屬中高檔，但仍受到許多忠實鐵粉指定購買，因此趁著一年一度的展覽，用超值價回饋粉絲，希望能讓粉絲買得開心，毛孩也能夠吃到最好的營養。」

除了廣受好評的「法米納」之外，同一代理商聯信寵物(PETZOO)旗下還有許多優質品牌，包括：加拿大天然無穀糧「囍碗」、德國口碑爆棚的罐頭「Dr.克勞德」、「葛蕾特」、「醍菈」，以及新上市的零食品牌「吉妮貓小點」、「揪嗨狗狗零食」、「凱薩肉乾」等，現場皆提供試吃、超值優惠和澎湃贈品組合。購買「法米納」新品就送「葛蕾特」餐包+鮭魚油，貓砂、飲水機等相關用品也有超好康優惠，並提供宅配服務，讓毛孩爸媽可以帶著寶貝輕鬆逛展，不用自己把大包小包扛回家！

法米納台灣總代理Petzoo負責人林經理。 攝影／陳允中提供
法米納台灣總代理Petzoo負責人林經理。 攝影／陳允中提供

有快樂的毛孩，才有快樂的飼主
「Happy Pet，Happy You」，毛孩的快樂就是飼主的幸福。「法米納」不只針對不同毛孩的個別性、精心打造最符合需求的優質飼料，也提供飼主專業協助，期許能成為毛孩爸媽的好夥伴與營養顧問，陪伴毛孩健康成長，和飼主一起共度幸福人生。想讓毛孩擁有全方位最適合的營養，就一定要來寵物展搶購一波！

【展覽資訊】
攤位▸ I616
日期▸ 2022/7/8 (五) - 7/11 (一)
時間▸ AM10:00 - PM6:00
地點▸ 南港展覽館一館

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