住套房、倒賺5千！晶華另類機+酒 住就送空氣清淨神機

住房送好禮，預算無限上綱。7月11日中午12點，台北晶華酒店將準時於官網開賣第三波「晶華機+酒」超值住宿專案，此次將與瑞典百年精品家電領導品牌「Electrolux伊萊克斯」合作，贈送入住房客網路票選第一名的健康家電「Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機」。以優惠價14,900元即可入住19坪精緻套房、並送出售價19,900元的「健康生活神機」帶回家，等於免費住、再現省5,000元。

此專案加碼禮遇自助早餐買一送一，周日至周四入住還可搭配使用國旅補助，每房最高可再折抵1,300元。

繼「住房送手機」一小時熱銷120房、「住房送吹風機」47分鐘200房完售後，台北晶華酒店便積極洽尋消費者會喜歡的各式「機」種，期望持續透過「機+酒」的成功銷售模式，讓房客在入住酒店的同時、也可以帶回實用的3C產品或家電，一次擁有城市度假與輕鬆購物的樂趣。

2022年全新推出的「Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機 (EP71-56)」，擁有「HEPA 13級五重過濾系統負離子」技術，可以有效去除空氣中99.99%的細菌與病毒，獨家五角形設計還能釋放立體螺旋狀氣流，讓潔淨空氣更快散布到家中各個角落。此外，它配有靜音風道設計，最低運轉音量僅17分貝，提供全家人最靜謐的清淨體驗。使用者也可以透過APP即時監測居家空氣品質、隨時遠端遙控操作並確認淨化狀況。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情爆發至今，防疫毫無疑問已是生活常態，晶華了解消費者的需求，繼住房送3C產品和美容家電後，再推出住房贈送空氣清淨機的住房專案，房客可以安心舒適的入住晶華，再把網評第一名的健康家電帶回家。

台北晶華酒店地址：台北市中山北路2段39巷3號

電話：02-2523-8000