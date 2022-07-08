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少吃鮭魚救石斑？美威鮭魚幽默回：要來改名「類石斑」
台灣生產的石斑魚因被大陸驗出含有禁藥，陸方6/13起暫停進口台灣石斑魚，造成數千噸魚貨滯銷，除了民間發起採購力挺，農委會主委陳吉仲昨日接受網路節目《齊有此理》專訪時指出，台灣一年進口約3萬公噸的鮭魚，國人只要減少吃2成至3成的鮭魚，就可以解決石斑魚問題。對此，全球最大供應商「美威鮭魚」立即在臉書幽默回應：將改名類石斑，引起網民熱烈討論。
全球最大鮭魚供應商「美威鮭魚」今日在粉專發文PO文呼應：「鮭魚臭了嗎？我們從此改名類石斑，拜託不要不吃我們」，文中也hashtag發聲「#鮭魚無辜 #鮭魚無罪」。網友立即回應「高級酸，給讚。」也有網民擔心業者被出征，回應「先幫你們補血，免得之後要被刪文道歉。」
除了KUSO圖片幽默大眾，美威鮭魚公關林資婷也表示，台灣人每年吃掉上萬公噸鮭魚，且生鮮、冷凍鮭魚的進口量均逐年成長，可見台人愛吃鮭魚的程度之高。根據美國心臟學會表示，一周建議最少吃兩次含有優質蛋白與Omega-3不飽和脂肪酸的魚類，例如鮭魚。
「因此，在對抗疫情之際，我們鼓勵民眾可以多吃有效增強體力的鮭魚，好好提升免疫作戰力！當然希望台灣人用熱愛鮭魚的心，同樣支持台灣石斑魚，一起推廣各類優質水產品。」
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