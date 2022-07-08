影／澎湖追風音樂節8月登場 孫盛希邀大家「Sing嗨風」

交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，該活動將於8月13日至9月24日於澎湖觀音亭盛大登場，今年結合澎湖東北季風特色，舉辦追風音樂節活動。一系列卡司陣容包括ELLA、HEBE田馥甄、玖壹壹、LEO王等，更邀請金曲創作才女孫盛希於記者會中獻唱，邀請大家來澎湖「Sing嗨風」，聽音樂、品嚐在地海味美食。

澎湖追風音樂節今日公開正式演出名單，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕則邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共18組藝人卡司，堅強陣容將嗨翻澎湖夜晚。

主持人澎管處長許宗民說，2020年至今受到新冠肺炎影響，衝擊澎湖觀光，自疫情政策逐漸鬆綁之際，「澎湖追風音樂節」是今年首度舉辦，希望藉由音樂節以及其他面向的活動能夠讓遊客留下不同的印象，另外，今年為提升澎湖能見度，讓更多人體驗澎湖之美，規劃整合四季主題推出『澎湖四季旅遊』；包括春-賞鷗季、夏-石滬季、秋-奇岩季、冬-訪古季的遊程，無論哪個季節來到澎湖，都能體驗不同的澎湖。

觀光局祭出國旅振興方案，自7月15日起針對自由行、團體旅遊、主題樂園等進行補助，每晚最高可補助1300元，期限至今年12月15日止的方案也即將實施。鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖，期待今年再將澎湖之美躍上國際！創造另一波澎湖旅遊熱潮。