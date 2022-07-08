快訊

前日相安倍晉三身亡…從政之路得天獨厚 卻不敵命運捉弄

日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

林佳龍點頭選新北 「關鍵晚餐」內幕曝光

影／澎湖追風音樂節8月登場 孫盛希邀大家「Sing嗨風」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，金曲創作才女孫盛希邀請大家遊澎湖。記者盧逸峰／攝影
交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，金曲創作才女孫盛希邀請大家遊澎湖。記者盧逸峰／攝影

交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，該活動將於8月13日至9月24日於澎湖觀音亭盛大登場，今年結合澎湖東北季風特色，舉辦追風音樂節活動。一系列卡司陣容包括ELLA、HEBE田馥甄、玖壹壹、LEO王等，更邀請金曲創作才女孫盛希於記者會中獻唱，邀請大家來澎湖「Sing嗨風」，聽音樂、品嚐在地海味美食。

澎湖追風音樂節今日公開正式演出名單，開幕由ELLA、玖壹壹率先開唱，閉幕則邀請到HEBE田馥甄、告五人擔綱壓軸，主題之夜演出藝人包括八三夭、艾怡良、孫盛希、LEO王、婁峻碩、曹雅雯等共18組藝人卡司，堅強陣容將嗨翻澎湖夜晚。

主持人澎管處長許宗民說，2020年至今受到新冠肺炎影響，衝擊澎湖觀光，自疫情政策逐漸鬆綁之際，「澎湖追風音樂節」是今年首度舉辦，希望藉由音樂節以及其他面向的活動能夠讓遊客留下不同的印象，另外，今年為提升澎湖能見度，讓更多人體驗澎湖之美，規劃整合四季主題推出『澎湖四季旅遊』；包括春-賞鷗季、夏-石滬季、秋-奇岩季、冬-訪古季的遊程，無論哪個季節來到澎湖，都能體驗不同的澎湖。

觀光局祭出國旅振興方案，自7月15日起針對自由行、團體旅遊、主題樂園等進行補助，每晚最高可補助1300元，期限至今年12月15日止的方案也即將實施。鼓勵民眾以秋冬漫遊方式，高CP值玩遍澎湖，期待今年再將澎湖之美躍上國際！創造另一波澎湖旅遊熱潮。

另外，值得一提的還有的今年音樂節以「澎湖好風光」為主題點亮活動浪漫氛圍，由國內外藝術家打造繽紛多元燈飾。首次將燈光節轉型為以「風」、「光」、「音樂」特性結合，打造「澎湖好風光」主題光環境，讓光環境不再只是單純的點綴，而是有故事性的延續，深入其中會發現每一處都是亮點，被燈光包圍，沉浸式的燈光體驗方式前所未見，讓民眾來到會場能夠一起瘋風箏、瘋觀光、瘋音樂、瘋海洋。

交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，出席貴賓合影留念。記者盧逸峰／攝影
交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，出席貴賓合影留念。記者盧逸峰／攝影
交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，金曲創作才女孫盛希獻唱一曲。記者盧逸峰／攝影
交通部觀光局今日舉行記者會宣傳「2022澎湖追風音樂節」，金曲創作才女孫盛希獻唱一曲。記者盧逸峰／攝影

澎湖 觀光局 孫盛希

延伸閱讀

金曲33／「中國搖滾之父」崔健奪歌王！60歲獲獎擁抱初心：老子沒變

相關新聞

中南部5縣市注意大雨 氣象局估明起午後降雨減少

中央氣象局於今日15時50分發布大雨特報，提醒南投縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區等5縣市民眾注意雨勢。

寵物專法變專章 陳吉仲：兩個月送交立法院審議

農委會即將升格為農業部，農委會主委陳吉仲今天表示，原本寵物專法將會變成動保法下的寵物專章，兩個月內將草案送交立法院審議，...

高雄面臨30年來最嚴重缺血！醫護親自挽袖力抗血荒

受疫情影響，民眾捐血意願低，但各醫院用血需求不減，衝擊醫療用血高雄血液安全庫存僅剩2.4天，為30年來最低點。高雄捐血中...

雨彈來襲！全台5縣市發大雨特報 注意雷擊強風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義及台南地區，南投、高雄及屏東山區有局部大雨發生的...

華航永續示範航班獲兩大獎 環保用品即起限量發售

中華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」推出永續示範航班執行上百項環保及減碳作為，機上使用多項永續服務用品，包...

里長賺什麼／全台「雙富」老里長10屆不敗 龜毛竹科人也服服貼貼

全台收入最高的里前5名都在新竹，其中最富有、最均富的「雙富」里，新竹縣竹北市東平里都榜上有名，受到外界矚目，也被稱為竹縣有錢里。這裡堪稱是高收入、高知識、高消費的三高地帶，里民平均年齡不到40歲，特別的是，科技里民的里長林顥峰已十連霸，服務在地40年，更是新竹縣連任最多屆的里長，老里長如何讓龜毛的竹科新貴服服貼貼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。