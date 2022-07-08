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寵物專法變專章 陳吉仲：兩個月送交立法院審議

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今天參加「2022展昭台北寵物用品展開幕典禮」。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲今天參加「2022展昭台北寵物用品展開幕典禮」。記者彭宣雅／攝影

農委會即將升格為農業部，農委會主委陳吉仲今天表示，原本寵物專法將會變成動保法下的寵物專章，兩個月內將草案送交立法院審議，同時也會設立「1959」寵物虐待、傷害24小時專線，保護毛小孩。

陳吉仲今天參加「2022展昭台北寵物用品展開幕典禮」，根據統計，去年寵物商機580億元，今年已經突破600億元；現場寵物相關業者表示，目前並沒有看到農委會提出的寵物專章內容，希望農委會再草案送交立法院審議前，能與寵物業界溝通，有助加速審議過程，也獲得農委會同意。

陳吉仲表示，明年組改農業部成立，不只有寵物管理科，會成立動保司，中央部會會有動保司，動物福利、寵物相關規定都會在這裡，各地方政府也會有相關單位配合，攸關寵物、動物福利等議題，能更快解決。

他表示，原本要訂寵物專法，但怕太複雜，因此在動保法下完成寵物專章，兩個月內要送交立法院，會在現有規範下，希望寵物專章通過順利，來參加寵物用品展，民眾把寵物當作家人對待照顧，在用品安全性上，包括寵物喪葬禮儀等，都會推出辦法讓外界依循，同時，也會推出1959寵物虐待、傷害的24小時通報專線，保護毛小孩。

寵物 農委會 立法院

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