華航永續示範航班獲兩大獎 環保用品即起限量發售

中華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」推出永續示範航班執行上百項環保及減碳作為，機上使用多項永續服務用品，包括使用救生衣再製的環保旅行包、寶特瓶紗所製的購物袋、回收咖啡渣製成毛毯，獲天合聯盟「最佳貨運永續創新獎」、「最佳員工參與獎」雙料大獎，華航今日也宣布相關環保永續服務用品將自即日起開賣。

華航指出，永續示範航班，執行高達近百項環保及減碳作為，整體碳排量減少近兩成約10公噸，相當於造林25座籃球場，深獲天合聯盟及永續評審團肯定，一舉奪得雙料大獎，讓華航ESG優異成績持續傲視全球。

華航說，為喚起旅客實踐環保概念，特別將永續服務用品從機上帶到日常生活，與旅客分享永續示範航班獨創的多項服務用品，包括與台灣文創品牌共同開發、利用機上功成身退的救生衣再製而成的「華航環保旅行包」，使用百分百單一回收寶特瓶紗製作、兼具設計感與功能性的「華航RPET購物袋」，及用回收咖啡渣製成的「商務艙毛毯」及「經濟艙毛毯」等，即日起在華航eMall官網限量開賣，歡迎旅客搶購。

天合聯盟推動會員航持續致力永續發展，邀集16家航空公司共同參與第一屆永續飛行挑戰，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，於6日公布得獎名單，華航以隊名「紅梅揚姿」執飛5月4日CI-753台北-新加坡永續示範航班，在「環境衝擊減緩」、「航空創新」及「團隊合作」三大領域皆有出色表現，華航對於企業永續發展的貢獻及員工團隊合作的亮眼成績深獲評審團青睞，奪下最佳貨運永續創新獎、最佳員工參與獎兩項大獎。

此外，「最佳廢棄物管理獎」及「最佳顧客參與獎」傑出表現也入圍決選，獲得天合聯盟高度肯定。

華航說，永續示範航班的航路節油規畫、機坪作業、旅客網路報到及機上餐點與服務用品等，均以ECO服務為核心理念，鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場，預選餐點、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等，獲得旅客熱烈迴響。永續示範航班較一般航班廢棄物減量近八成，餐食廚餘重量也透過旅客預選餐點減少逾九成，在旅客協助下，成績超乎預期。華航未來也將在可行的範圍內，逐步推展永續示範航班相關作為。