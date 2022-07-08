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高雄面臨30年來最嚴重缺血！醫護親自挽袖力抗血荒

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄捐血中心統計，高雄血液安全庫存僅剩2.4天，存量呈現斷崖式下降，面臨30年來最低點。記者陳弘逸／攝影
高雄捐血中心統計，高雄血液安全庫存僅剩2.4天，存量呈現斷崖式下降，面臨30年來最低點。記者陳弘逸／攝影

受疫情影響，民眾捐血意願低，但各醫院用血需求不減，衝擊醫療用血高雄血液安全庫存僅剩2.4天，為30年來最低點。高雄捐血中心近日舉辦各大捐血活動，高雄長庚醫院這兩天也舉辦院內捐血活動，由醫護人員率先響應，挽救低迷的血情。

高雄捐血中心統計，高雄血液安全庫存僅剩2.4天，存量呈現斷崖式下降，面臨30年來最低點；高雄長庚各類血型的減白紅血球（LPR）也只能維持2.5天，院方也表示是醫院成立36年來「最嚴重缺血」。

高雄捐血中心指出，學生族群約占捐血人口的三成，是最大的捐血族群；其次為工、商界及軍公教，加上近期受遠距教學影響，無法安排校園捐血活動，中斷補充血庫的重要來源。

高雄捐血中心表示，嘉南高屏澎東地區每天約需2000袋醫療用血，急重症病人不會因為疫情而減少，緊急用血需求的患者橫跨內外科各科室，不僅外科手術要用血，部分內科疾病、血液疾病都有需求。

高雄長庚醫院院長王植熙回顧，過去擔任住院醫師時，得知有患者因血液疾病急需捐血，便趕緊借車連夜開往台南醫院捐血幫助患者；還曾在進行活體肝臟移植手術時，受贈者發生大出血，卻因備血不足，也立刻先挽袖捐血，讓受贈者止血更順利完成手術。

因缺血對醫療造成的嚴重影響，是不少醫師深刻的回憶；這次遇上血荒，為響應捐血，王植熙今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。

高雄長庚醫院與高雄捐血中心共同呼籲，醫療能如常運作是社會安定的要素，血液的捐、供平衡，需大眾共同努力，更鼓勵民眾若一周內沒感冒、吃藥、打針等不適症狀都能投入捐血救人的行列，另提醒確診者痊癒後14天內暫停捐血，接種疫苗後，若無不適症狀，仍可挽袖捐血。

高雄周末捐血資訊。圖／高雄捐血中心提供
高雄周末捐血資訊。圖／高雄捐血中心提供
高雄長庚醫院院長王植熙今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。圖／長庚醫院提供
高雄長庚醫院院長王植熙今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。圖／長庚醫院提供
高雄長庚醫院院長王植熙今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。圖／長庚醫院提供
高雄長庚醫院院長王植熙今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。圖／長庚醫院提供
高雄長庚醫院院長王植熙（左）今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。圖／長庚醫院提供
高雄長庚醫院院長王植熙（左）今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。圖／長庚醫院提供

捐血中心 長庚 患者

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