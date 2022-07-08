高雄面臨30年來最嚴重缺血！醫護親自挽袖力抗血荒

受疫情影響，民眾捐血意願低，但各醫院用血需求不減，衝擊醫療用血高雄血液安全庫存僅剩2.4天，為30年來最低點。高雄捐血中心近日舉辦各大捐血活動，高雄長庚醫院這兩天也舉辦院內捐血活動，由醫護人員率先響應，挽救低迷的血情。

高雄捐血中心統計，高雄血液安全庫存僅剩2.4天，存量呈現斷崖式下降，面臨30年來最低點；高雄長庚各類血型的減白紅血球（LPR）也只能維持2.5天，院方也表示是醫院成立36年來「最嚴重缺血」。

高雄捐血中心指出，學生族群約占捐血人口的三成，是最大的捐血族群；其次為工、商界及軍公教，加上近期受遠距教學影響，無法安排校園捐血活動，中斷補充血庫的重要來源。

高雄捐血中心表示，嘉南高屏澎東地區每天約需2000袋醫療用血，急重症病人不會因為疫情而減少，緊急用血需求的患者橫跨內外科各科室，不僅外科手術要用血，部分內科疾病、血液疾病都有需求。

高雄長庚醫院院長王植熙回顧，過去擔任住院醫師時，得知有患者因血液疾病急需捐血，便趕緊借車連夜開往台南醫院捐血幫助患者；還曾在進行活體肝臟移植手術時，受贈者發生大出血，卻因備血不足，也立刻先挽袖捐血，讓受贈者止血更順利完成手術。

因缺血對醫療造成的嚴重影響，是不少醫師深刻的回憶；這次遇上血荒，為響應捐血，王植熙今天上午更帶領院內主管及同仁一同前往捐血。