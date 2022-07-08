台灣好行大串遊7月啟動 苗栗加值推南庄線2款超值套票

交通部觀光局7月起啟動「台灣好行」大串遊集點抽現金活動，苗栗縣文化觀光局加值推出2款台灣好行南庄線超值優惠套票，包括美食、住宿兌換券及伴手禮等，縣府歡迎民眾搭配7月15日起上路的悠遊國旅住宿優惠活動，感受南庄國際慢城的魅力。

苗栗縣文觀局指出，交通部觀光局推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，將民眾出遊結合線上集點抽獎，活動期間搭乘「台灣好行」掃描車內專屬QR Code集點，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。另外，配合公路總局暑期優惠，即日起至9月30日使用電子票證（含行動支付）搭乘享票價半價優惠。

文觀局加值推出2款台灣好行南庄線超值優惠套票，套票一為300元的「南庄好食好玩一日遊」，內含一日乘車券1張、在地美食超值兌換券3張及伴手禮兌換券1張。

套票二為1600元的「南庄慢遊雙人套票二日遊」內含一日乘車券2張、1000元住宿抵用券一張、美食兌換券2張及伴手禮兌換券2張，優惠價值達4.5折，民眾只要到苗栗客運頭份總站、南庄站及易遊網國內票券區都可購買。

文觀局長林彥甫指出，搭乘台灣好行國際慢城南庄線旅遊，旅客可放慢腳步深度體驗慢城氛圍，悠遊桂花巷到彩繪裝飾牆面的十三間老街，還有近期重現日式建築之美的「東村宿舍」，悠遊南庄不想自己開車勞頓，也不想參加團體旅行，搭台灣好行南庄線來趟自由行是優質首選，歡迎大家悠遊苗栗感受國際慢城魅力。