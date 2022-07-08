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爭取調薪且不扣績效獎金 中華快遞工會17日要遊行抗議
中華快遞工會不滿長年低薪，日前發動罷工爭取加薪，交通部長王國材也同意工會訴求，中華快遞董事會預計在21日召開董事會討論加薪案。工會今日則宣布要在17日舉辦遊行抗議活動，將從交通部出發，行經勞動部及總統府，讓人民看見訴求。
工會說，中華快遞董事長黃振忠稱只有董事長不調薪，但是對於工會擔憂的績效獎金，卻堅持人事成本增加，無法保證績效不減，工會對此完全不能接受，且是在激怒工會。
工會嚴正聲明，實質調薪的意義在於年總收入要增加，所以今年發放的績效獎金，本會會員不得低於這兩年的平均，如果公司寧可把錢拿去給副總調薪，造成基層績效獎金變少，終歸都還是餓死基層，肥到高層，工會無法接受。
工會也說，相信部長王國材、中華郵政母公司都有表示應調薪，如果中華快遞公司真的有誠意解決，工會隨時樂意協商，但是必須白紙黑字承諾，工會會員之基層人員，必須實質調薪5000元，績效獎金不得低於前兩年的平均。
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