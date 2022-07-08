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餐廳吃飯竟然吃到小強 苦主：消費者可以要求到什麼程度呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
最後一顆蒸餃旁躺著一隻死小強。 圖擷自爆料公社
最後一顆蒸餃旁躺著一隻死小強。 圖擷自爆料公社

日前一位網友上餐廳吃飯，他點了一籠蒸餃內有三顆，正當他吃得津津有味，卻驚見最後一顆蒸餃旁躺著一隻死小強(蟑螂)，他被驚嚇到直反胃，不敢再吃。這位網友想問遇到這樣的情況，「我們消費者能夠訴求的權益至少可以到什麼程度呢？」

有位網友在臉書「爆料公社」上發文，說他到餐廳吃飯竟然「吃到小強！」被驚嚇到身心極度不適，內心想著胃裡正躺著二顆與小強共枕過的蒸餃，就直反胃不舒服，他想問「消費者可以要求到什麼程度呢？」。

吃飯遇到小強(蟑螂)的貼文引起熱議，有網友留言說「當然要要求50%的股份啊！」、「如果是我不會要求賠償，但會拍照在Google負評」、「當然是要三房兩廳附平面車位啦」、「請老闆出來吃一份一樣的」、「看臉皮厚到什麼程度」、「整家店送你好不好呀！」。

也有網友持不同看法，「感覺像自己放的，蒸過的小強觸鬚不可能還是堅挺的」、「很多人不都是一副要餐廳賠錢賠到倒的嗎？」，難不成要店家「全桌免單+一年份無限量免費吃到飽+全體員工對你三跪九叩祈求你的原諒，外加全套舒壓按摩，請問這樣滿意嗎？」，也有較中肯的網友說「個人覺得退費換家吃就差不多了，外食就是這樣，看不到的地方多著呢」。

更有網友們kuso說「要求加沾醬小強才不會有味道」、「可以換大強一隻」、「換一隻活的」、「換一隻大的來，太小不夠塞牙縫」、「可以要求再來一隻啊！」或許可以「催眠一下自己，那是紅蔥頭，那是紅蔥頭，不是蟑螂」也可以「免費再吃一籠，如果再吃到，就再送一籠」之類言論，來緩和對戰氣氛。

蟑螂 爆料公社 外食 餐廳

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