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金門熱門景點擎天廳自8月1日起恢復開放參觀

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受疫情影響，已暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，經過縣府與軍方溝通協調後，將自今年8月1日起恢復有條件開放。圖／縣府提供
受疫情影響，已暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，經過縣府與軍方溝通協調後，將自今年8月1日起恢復有條件開放。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情影響，已暫停開放1年多的熱門軍事秘境景點擎天廳，經過縣府與軍方溝通協調後，將自今年8月1日起恢復有條件開放，遊客需配合軍方防疫規定，始可進入營區，參訪擎天廳。

縣府觀光處處長丁健剛指出，位於太武山花崗岩坑道內可容納上千人的軍事景點擎天廳，因渾然天成的壯觀景色，以及鬼斧神工的宏偉建築，一直是來金遊客參訪的熱門景點，自去年5月10日因應疫情封閉迄今，旅行業者及民眾詢問度不斷。

丁健剛說，經過縣府積極與軍方溝通協調，終獲軍方同意將自8月1日起恢復開放；同時縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，滾動修正擎天廳開放辦法。

觀光處進一步說明，此次開放仍採事先預約制，且每團申請人數以不超過30人(含)為限；另依國防部入營防疫規定，申訪團員須提供打滿3劑新冠肺炎疫苗或2天內快篩陰性之證明，始可入營。請遊客務必事先備妥相關資料，以免無法入內參觀。

新冠肺炎 疫情 疫苗

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