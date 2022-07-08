搶客！ 泰國7月放寬邊境 雄獅推3萬有找自由行

海外旅遊市場逐漸復甦，泰國政府更宣布自7月1日起放寬入境規定。雄獅旅遊發言人賴一青表示，泰國是機票、飯店、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，吸引不少旅客開始著手規畫旅遊行程，6月東南亞機票銷售量較5月成長57%。

賴一青說，由於疫後旅遊型態的改變，旅客希望可以停留較長時間，雄獅旅遊推出星宇航空8日自由行，全程精品四星酒店及贈送曼谷四小時用車、電話sim卡，每人2萬6999元起；長榮航空10日自由行贈送機場到飯店接送、電話sim卡，每人2萬2999元起，上架一周以來旅客反應熱烈。

賴一青也說，目前泰國已有學術交流、運動賽事、自由行等需求出現，也有接獲不少企業奬勵旅遊團、高爾夫球團詢問，待未來開放組團旅遊後，相信會成為相當熱門的旅遊目的地。