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今年最後一次超級滿月 天文館曝最佳觀賞在13日傍晚

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
今年最大滿月將發生在7月14日凌晨，這也是今年最後一次超級滿月，天文館建議的最佳觀賞時間是在13日傍晚。圖／天文館提供
今年最大滿月將發生在7月14日凌晨，這也是今年最後一次超級滿月，天文館建議的最佳觀賞時間是在13日傍晚。圖／天文館提供

今年最大滿月將發生在7月14日凌晨，這也是今年最後一次超級滿月。天文館表示，此次滿月的月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。

天文館表示，館方建議的最佳觀賞時間是在13日傍晚，因為當日17時6分月球通過近地點，此時地月中心距離35萬7372公里，是今年月球離地球最近的時刻。

當月球18時37分升起時，雖然相位99.7%，還不到100%的「滿版」，但肉眼看來已與正圓無異，再加上地面景物的襯托，將比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀，而且幾乎一樣圓，是今年最好看的月亮

天文館表示，即使在14日2時38分的「滿月」時刻，月球也不會達到100%的「滿版」，僅99.8%，因為滿月是定義在月亮與太陽黃經相差180度的時刻，無關黃緯，但只有當月球、地球與太陽真正排成一直線時，地球上才能看到「滿版」的月亮，不過此時的月亮也會因位在地球影子裡而處於「月食」狀態。

天文館表示，天文館將在13日19時30分起於YouTube頻道進行「最大滿月」直播解說；另外，今年11月8日會有一場月全食，屆時可望看到「滿版」的滿月。

天文館表示，此次滿月的月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。圖／天文館提供
天文館表示，此次滿月的月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。圖／天文館提供

天文館 月全食

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