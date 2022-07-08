法鼓山心靈環保論壇 分享從氣候變遷中找寧靜心

氣候變遷是全世界面臨的共同危機。適逢法鼓山創辦人聖嚴法師推動心靈環保30周年，財團法人聖嚴教育基金舉辦「動盪中的寧靜─氣候變遷下的心靈環保」論壇，邀請學者專家從宗教、科學、企業、政策等層面進行交流，並透過直播分享「生命中的極端氣候」，與世界各地網友互動。

財團法人聖嚴教育基金會董事長蔡清彥曾任臺灣大學大氣科學系系主任、中央氣象局局長、民航局局長及工研技術研究院董事長等職務，他強調，全球暖化帶來的氣候變遷是當前重要的國際議題，也是目前全球公民必須面臨的迫切危機。

聖嚴教育基金會成立的宗旨，就是要推廣聖嚴法師的「心靈環保」理念，回應現代社會所面臨的諸多問題，實踐「人間淨土」的理想。加上國內即將透過立法呼應聯合國氣候變遷大會「2050年溫室氣體淨零排放」，勢必對社會、經濟、產業、人民生活，產生巨大衝擊，基金會希望透過論壇跨界對話，提供心靈環保作為人們因應衝擊的良方。

在全球暖化造成的氣候變遷動盪下，應以「心靈環保」為主軸的四種環保來進行全面性的思考。法鼓山方丈和尚果暉法師認為，人類應該「感恩大地，愛惜自然」、「少欲知足，勤勞儉樸」、「和敬共存，躬自實踐」，最重要的是「智慧處事、慈悲帶人」，治標不能治本，要從人心的改變和轉化開始，方能在全球氣候變遷下的動盪中，找到心靈的寧靜和安定。

法鼓山聯合國NGO規劃小組成員常濟法師指出，「死亡經濟」背後的隱形價值觀是心理上的匱乏與不足，如何在自然環境和社會經濟發展間取得平衡，從「死亡經濟」走向「生命經濟」，值得省思。

若不採取任何措施，最嚴重的情況是到2060年左右，台灣就沒有冬天了。中央研究院環境變遷研究中心執行長許晃雄提出警訊，從淨零轉型努力，才有可能「從加護病房轉到普通病房」，藉由調整環境體質，擁有康復機會。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫闡述政府因應氣候變遷的做法和規畫。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，氣候變遷對人類的挑戰有實體和轉型兩大風險，如何拿捏轉型速度，是企業和政府需要共同面對和調適的，是危機也是轉機，對於台灣企業界是黃金的十年。

台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋、主婦聯盟環境保護基金會常務監察人賴曉芬等人，從青年和女力觀點暢談氣候變遷議題。國泰金控投資長程淑芬說，金融業可以運用核心職能，回應全球氣候風險開創綠色金融服務價值鏈，以氣候友善投資商品引道社會資金轉向永續能源。崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂呼籲人們以心靈環保來滋養心靈韌性，企業朝永續能源方向努力，才能達成共好社會。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，佛法能幫助人類心靈轉念，在「快時尚」的風潮下，女性總覺得衣櫃裡少一件衣服，其實只要發揮巧思，舊衣也能穿出獨特魅力。另外，常使用塑膠袋裝熱食，和癌症有密切關係，少用塑膠袋不僅是保護環境，也是保護自己。