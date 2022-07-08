快訊

直播／國內首批Novavax今開放接種 指揮中心下午2時記者會

影／聽演講還一起拍手！槍手「從安倍背後靠近」畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假飛離島渡假 11日9時起開放訂票

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部民航局宣布，中秋連假離島航班自7月11日上午9時起開放訂位。記者盧逸峰／攝影
交通部民航局宣布，中秋連假離島航班自7月11日上午9時起開放訂位。記者盧逸峰／攝影

今年中秋連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1030架次，計96172個座位數，自7月11日上午9時起開放訂位，有意前往離島遊玩的民眾可開始規畫行程。

民航局說，9月8日至12日為中秋連假航空疏運期，共計5天。中秋連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線有552架次、5萬3288個座位數；金門航線338架次、33,384個座位數；馬祖航線140架次、9500個座位數；上述3離島航線共計提供1030架次、9萬6172個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月8日至9月10日台灣出發往離島方向，以及9月10日至9月12日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局也說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。並提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

航線 馬祖 民航局

延伸閱讀

補雀夾、酒糟擴香 金門學子創業營點子很在地

金門+152 縣內已有5例重複感染

全國縣市節電模範 金門獲經濟部推動金獎

影／金門獨步全國開辦國中馬術訓練營 培育小騎士

相關新聞

今年最後一次超級滿月 天文館曝最佳觀賞在13日傍晚

今年最大滿月將發生在7月14日凌晨，這也是今年最後一次超級滿月。天文館表示，此次滿月的月球視直徑可達到33.7角分，與今...

陳吉仲要國人少吃鮭魚救石斑 鄉民酸爆：不開冷氣就不缺電？

中國大陸以驗出藥物為由，自6月中起暫停輸入台灣的石斑魚，讓國內共計3600公噸、9成產量外銷不出去。急於搶救石斑的農委會除了努力拓展其他外銷管道，主委陳吉仲更呼籲國人少吃鮭魚，改吃石斑，然而網友卻不買

氣象局估熱帶系統周六前不會成形 周末還會更熱

中央氣象局說，今天台灣各地及馬祖大多為多雲到晴，澎湖、金門及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區仍要注意...

下周有熱帶擾動發展 吳德榮：離台不算遠 密切觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓稍增強，晴朗炎熱，高溫升至36...

想脫單嗎？內政部單身聯誼活動7/11開始報名

相遇愛情就從夏天開始，為鼓勵國人適齡結婚及生育，增加單身者認識互動機會，內政部從今年8月13日起，將於全國北中南東各區舉...

今起顯著晴朗炎熱 彭啟明：仍有午後雷陣雨

今天的天氣和昨天仍類似，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上午各地晴朗炎熱，中午溫度上看34-3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。