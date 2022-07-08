中秋連假飛離島渡假 11日9時起開放訂票

今年中秋連假共有3天，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1030架次，計96172個座位數，自7月11日上午9時起開放訂位，有意前往離島遊玩的民眾可開始規畫行程。

民航局說，9月8日至12日為中秋連假航空疏運期，共計5天。中秋連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線有552架次、5萬3288個座位數；金門航線338架次、33,384個座位數；馬祖航線140架次、9500個座位數；上述3離島航線共計提供1030架次、9萬6172個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次中秋連假，於尖峰時段9月8日至9月10日台灣出發往離島方向，以及9月10日至9月12日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局也說，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。並提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。