少吃鮭魚救石斑遭酸「何不食肉糜」陳吉仲：為了消費者設想

農委會主委陳吉仲接受日前接受媒體專訪時表示，提出「少吃鮭魚救石斑 」，被PTT網友狂酸「何不食肉糜」；陳吉仲今天說，這是為了消費者角度設想，現在積極推廣各式石斑料理，讓消費者可以輕鬆買回，是一個最好的策略。

陳吉仲今天接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，主持人王時齊提問，在野黨砲轟農產外銷遇到問題，只會叫國人吃，先吃鳳梨又要大家吃石斑，只會靠自己人；陳吉仲說，不是遇到問題就叫國人吃，台灣一年吃10幾萬公噸進口水產，比如鮭魚、大比目魚、由於等等，如果鮭魚少吃個2至3成，改吃台灣石斑魚，對消費者不是更好？糧食自給率也會提高。

陳吉仲今天參加「2022展昭台北寵物用品展開幕典禮」，被問到「吃鮭魚救石斑」的構想，他說，去年的鮭魚進口，到市場以後的價格每公斤大概200多元，今年已經漲到300多元，會造成國人基本支出的增加。

陳吉仲說，因此建議，如果每一年有進口2、3萬公噸的鮭魚，而且是大老遠、從國外進來，那有許多碳足跡，包括溫室氣體排放等，那不如來吃更新鮮、而且當季的石斑魚、虱目魚、鱸魚等，都在下半年會陸續的出來（盛產），不只是價格合理，而且相關的品質會更有保證，所以，會盡力推廣石斑魚等國產魚，逐漸取代一部分的鮭魚，這對消費者、對漁民、對整個糧食安全，是可以達到三贏效果。

現場電子媒體提問，鮭魚與石斑兩者原本料理方式就不相同，如何相比；陳吉仲說，石斑魚不只可以煮味曾湯，還可以煮薑絲魚湯，若要用煎的，也推出一整片可以做成魚排，他個人認為這是非常好的料理，而且蛋白質提供會比進口鮭魚更好。

「少吃鮭魚救石斑」言論遭網友狂酸「何不食肉糜」，陳吉仲反問「他（網友）知道現在鮭魚多少錢嗎？ 」每公斤300多元，那為什麼不吃我們的石斑，以及更多的虱目魚、台灣鱸魚，這是為了消費者的角度設想，現在積極讓石斑魚不管未來要做漢堡，或是在各超市都買得到，讓消費者可以輕鬆買回，，他認為這是對消費者、對漁民、對糧食安全最好的策略。