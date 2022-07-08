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免費送肉盤、再享買1送1！「肉多多」連展4間店　全台享優惠

聯合報／ 記者／陳睿中報導

肉多多火鍋內用指定套餐，可享免費加贈肉盤或海鮮，豐富度再升級。 圖／樂多多集團 提供
肉多多火鍋內用指定套餐，可享免費加贈肉盤或海鮮，豐富度再升級。 圖／樂多多集團 提供

暑假就是要大口吃肉！隨著後疫情時代，民眾逐漸重回街頭享受美食，樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」自7月1日起，也已經連續開設台南大遠百、台中太平、屏東東港、新竹巨城等4間門市，讓更多的粉絲可以享受到肉多多的美味鍋物。為慶祝新門店開幕，即日起至8月31日前，至全台門店內用指定套餐，就享「免費送肉品或海鮮（5選1）」，現場還有「全肉品買1送1」的超殺優惠，滿足食肉控們的報復性嗑肉需求！

主打大份量肉盤的「肉多多火鍋」看準暑假商機，自7月1日開設台南大遠百店，後又再於7月2日開設台中太平店、7月7日開設屏東東港店，並將於7月11日再展新竹巨城店，讓全台北中南的粉絲們，都可以品嚐到肉多多提供的精選肉品、生猛海鮮與品項豐富的自助吧台。隨著新門店開幕，肉多多全台直營店數也達到50間。

歡慶7月的新門店開幕，即日起至8月31日期間，民眾至全台肉多多火鍋門店內用300元以上套餐（不含湯底或清潔費），即可免費加贈「肉品或海鮮」1份，包括有梅花豬、培根豬、無骨鮮雞腿、蛤蜊、巴沙魚片等品項（5選1，價值109元），讓適逢暑假、活力充沛的年輕族群們，可以不用顧慮荷包，大方為自己加菜！同時肉多多更再熱情加碼，活動期間「全菜單肉品享買1送1」，不論是廣受歡迎的雪花牛腹肉、紐澳嫩肩牛，或是口感細緻的Choice美國牛小排，通通享買1送1優惠，最高現賺599元！（每份套餐限加購1份）

內用或外帶指定套餐，可享「全菜單肉品買1送1」超值優惠。 圖／樂多多集團 提供
內用或外帶指定套餐，可享「全菜單肉品買1送1」超值優惠。 圖／樂多多集團 提供

不僅內用享盡優惠，肉多多火鍋針對外帶需求，也推出「肉粉fun暑假」外帶餐，每套自取價399元，就可享雪花牛腹肉、活力梅花豬、活力培根豬、無骨鮮雞腿、白蝦、蛤蜊、巴沙魚片等優質主餐7選2，還有精選湯底9擇1。另外「肉粉fun暑假」外帶餐，同樣適用「加1元多1件」的肉品或海鮮優惠，亦可同享「全菜單肉品買1送1」，讓嘴饞的小家庭也能輕鬆享受滿桌澎湃的超快感。

口感細緻、滋味鮮美的「美國Choice牛小排」同樣可享買1送1優惠，現賺599元。 圖／樂多多集團 提供
口感細緻、滋味鮮美的「美國Choice牛小排」同樣可享買1送1優惠，現賺599元。 圖／樂多多集團 提供

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