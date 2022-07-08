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觀光局夏季旅館主題館設計曝光 參加活動獲實用好禮

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台北國際夏季旅展將展開，交通部觀光局今日公布主題館設計，以台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為本次推廣重點。圖／觀光局提供
台北國際夏季旅展將展開，交通部觀光局今日公布主題館設計，以台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為本次推廣重點。圖／觀光局提供

「2022台北國際夏季旅展」將於7月15日至18日一連4天於台北世貿一館盛大展開，交通部觀光局今天公布主題館設計，以台灣觀巴、台灣好行自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為本次推廣重點，現場闖關還可領牛津布文件袋、圓筒單車自行包等實用禮品。

參加觀光局FB、LINE、IG加好友、按讚等活動，也可獲得客製化涼感毛巾或是其他神秘小禮品，邀請民眾一起領略台灣之美。

觀光局說，本次主題館邀請台灣觀巴協會業者以「帶全家去旅行」為主題，推廣全台91條套裝旅遊路線產品，讓民眾即刻出發，輕鬆體驗有特色、有文化、有深度的旅遊行程。

台灣好行自即日起至11月30日期間舉辦「台灣好行串遊集點趣」集點活動，只要搭乘台灣好行即可參加集點，月月抽萬元現金等多項好禮，讓民眾除了可以享受旅遊的美好外，更有機會抽中驚喜好禮，一舉數得。

觀光局也說，針對自行車旅遊的部分，本次展館內亦介紹全台自行車6大路線型態、16條多元路線，及35條台灣好行串接自行車車道資訊，供民眾出遊前行程規畫參考，並搭配全台目前超過1300家以上的自行車友善旅宿，讓民眾在以低碳環保的自行車旅遊中，能得到更多的旅遊便利及免費服務；同時也持續推廣設置於各地的旅客服務中心、旅遊服務中心、遊客中心等。

為讓民眾深入了解由觀光局所規畫的低碳旅遊方式，主題館內規劃台灣旅遊大解密、積木拼圖遊戲等，民眾完成指定內容，就有機會獲得限量牛津布文件袋、圓筒單車自行包等，都是實用又值得收藏的好禮。

自行車 台灣好行 觀光局

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