氣象局估熱帶系統周六前不會成形 周末還會更熱

中央氣象局說，今天台灣各地及馬祖大多為多雲到晴，澎湖、金門及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區仍要注意局部短暫雷陣雨。

氣象局發布高溫資訊，中午前後屏東縣、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市盆地，台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，也可能出現36度高溫。

氣象局說，今天仍是高溫炎熱的天氣型態，伴隨午後雷陣雨，受太平洋高壓影響，全台及離島高溫都可達32度以上，北部上看35度、中南部可達34度、東部可達32度，且明後兩天高壓勢力增強，各地高溫可能再高一、兩度，民眾要更加注意。

至於外界關注菲律賓周遭海面的熱帶擾動發展情形，氣象局說，預估今、明兩天還不會有太明顯的熱帶系統。周末將是高溫炎熱的天氣，午後有零星降雨，但範圍會比近期再縮減一些。