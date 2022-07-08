想脫單嗎？內政部單身聯誼活動7/11開始報名
相遇愛情就從夏天開始，為鼓勵國人適齡結婚及生育，增加單身者認識互動機會，內政部從今年8月13日起，將於全國北中南東各區舉辦9梯次「愛情不期而遇」單身聯誼活動，前3梯次於7月11日中午起受理線上報名，歡迎年滿20歲以上、在台設有戶籍的單身者踴躍參加，一起遇見您的幸福。
內政部表示，去年舉辦的單身聯誼活動，共有7千多位民眾報名，獲得熱烈響應，今年規劃從8月到10月舉辦9梯次單身聯誼活動，提供920位名額，行程相當豐富有趣，包含鐵馬輕旅行、皮雕DIY、擴香石DIY、客家擂茶、風箏體驗、溫泉之旅、日月潭遊湖、手作芋圓等體驗活動。
內政部表示，參加者須繳交的費用為1日遊1200元、2日遊3600元，內政部另外補助2成費用，各梯次報名時間與活動內容，可至內政部111年「愛情不期而遇」單身聯誼活動專屬網頁（網址：https://sweethome.moi.gov.tw/love-events/）瀏覽查詢。
內政部指出，希望透過公辦聯誼，可以增加單身男女認識機會，締結良緣，為我國結婚率及生育率注入新契機，歡迎單身者把握機會報名參加。
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