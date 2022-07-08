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陳吉仲要國人少吃鮭魚救石斑 鄉民酸爆：不開冷氣就不缺電？

聯合新聞網／ 綜合報導
農委會主委陳吉仲呼籲多吃石斑魚，被批「甩鍋給國人」。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
農委會主委陳吉仲呼籲多吃石斑魚，被批「甩鍋給國人」。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

中國大陸以驗出藥物為由，自6月中起暫停輸入台灣的石斑魚，讓國內共計3600公噸、9成產量外銷不出去。急於搶救石斑的農委會除了努力拓展其他外銷管道，主委陳吉仲更呼籲國人少吃鮭魚，改吃石斑，然而網友卻不買帳，痛批每次政策出包都要民眾扛，更酸「鮭魚都吃不起了，還吃石斑魚」。

陳吉仲7日上Yahoo TV《齊有此理》節目，對中國大陸沒有科學根據就指控我們的產品有問題，還說禁就禁破壞遊戲規則大吐苦水。至於在野黨批評農委會，每次農產、水產外銷碰壁都只會叫大家吃，他則回應道，國內1年吃10幾萬公噸的進口水產品，如鮭魚、大比目魚、魷魚，如果今天國人可以少吃2、3成鮭魚，改吃新鮮、品質好、可養顏美容、又是國產的石斑魚，對消費者而言不是更好嗎？如此也能提高糧食自給率。

陳吉仲上節目呼籲國人少吃2、3成鮭魚，改吃石斑。 圖擷自YouTube台灣青一色頻道
陳吉仲上節目呼籲國人少吃2、3成鮭魚，改吃石斑。 圖擷自YouTube台灣青一色頻道

此番言論在PTT掀起討論，大批鄉民都無法認同這種「犧牲鮭魚救石斑」的做法，認為這就像是「1年少用3成電救台積電」、「不開冷氣就能減少停電問題」的「何不食肉糜」邏輯，一面倒砲轟陳吉仲「自己政策問題，為什麼要人民幫忙擦屁股」、「藥檢問題不是應該早解決了嗎？怎麼全部甩鍋人民」、「賣不出去才想要台灣人吃，誰理你」。

還有更多人批評要大家少吃鮭魚太不切實際，「不吃鮭魚也不會去吃石斑，誰會沒事去吃石膽龍斑」、「不吃鮭魚民眾會改吃雞豬牛肉」，其中一大關鍵就是兩種魚類價差太大，「錢才是重點，當大家都很錢是不是」、「石斑魚先便宜3成再說」、「降到比鮭魚便宜就有救了啊！就是這麼簡單」、「鮭魚都吃不起了，還吃石斑魚」、「你石斑一斤這麼貴，還要可以取代鮭魚」。

除了價格問題，也有網友指出石斑難以替代鮭魚的另一項原因，「石斑魚能當生魚片嗎？」、「兩者的油脂香味也不同，鮭魚濃厚多了」、「石斑是吃在口感，而且很考驗技術，鮭魚在料理上，好普及多了」、「論營養價值和價格，都是鮭魚優於石斑，石斑有什麼營養價值是其它魚沒有的？答案是：沒有」。

陳吉仲 石斑 鮭魚

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