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歌手朱俐靜乳癌逝、疫情癌篩人數大減 嘉縣辦癌篩抽獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局提醒民眾防癌和防疫一樣重要，即日起至10月30日止辦理四項癌篩抽獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣衛生局提醒民眾防癌和防疫一樣重要，即日起至10月30日止辦理四項癌篩抽獎。圖／嘉縣府提供

選秀節目「超偶」冠軍出身歌手朱俐靜，3日乳癌逝世，享年40歲；又疫情逾2年，嘉義縣衛生局發現，去年癌篩人數較前年大減逾萬人，提醒民眾防癌和防疫一樣重要，即日起至10月30日止辦理四項癌篩抽獎。

衛生局說，嘉縣110年完成四項防癌檢查總計7萬8282人次，發現癌前病變1034人、確診癌症人數170人，及時救治1,204人生命。但是受COVID-19疫情影響，相較109年減少了1萬4020人次。

4項癌症罹癌率，108年全國跟嘉義縣比較如下:大腸癌：全國42.94%、嘉縣39.81%；口腔腔：全國22.14%、嘉縣30.91%；乳癌：全國80.99%、嘉縣 67.99%；子宮頸癌：全國7.67%、嘉縣7.34%。

衛生局以健康回饋機制方式，辦理癌篩抽獎，只要符合國民健康署四癌篩檢，包括宮頸抹片30-70歲每年1次；乳房攝影45-69歲每2年1 次；大腸篩檢50-74歲每2年1次；口腔黏膜檢查30-75歲每2年1次 ( 有抽菸或嚼檳習慣《含戒檳》者)，都可參與抽獎。主動定期篩檢，不僅提高存活率，還能降低癌症死亡率，為自己的健康把關。

「金嘉送係金ㄟ～癌篩抽獎」活動，凡符合國民健康署四癌篩檢民眾，即日起至10月30日止完成任何一項檢查，就可參加抽獎，獎項有黃金、禮券500元、1000元及實用經濟小家電，總金額70萬元，首次篩檢者抽獎獎次愈多，請鄉親把握機會。

衛生局長趙紋華表示，關心疫情，也要關心自己及家人健康，「篩檢賺健康、篩檢賺黃金」，資訊請上衛生局官網及臉書粉絲團查詢、或電洽05-3620600轉分機279。

衛生局 癌症 疫情

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