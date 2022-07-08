中研院新院士出爐 19人橫跨文理醫

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】又有19位台灣最優秀的人獲選院士！中研院7日公布第33屆院士名單，共有19位新科院士、3位名譽院士出爐，其中包含在新冠疫情中扮演重要角色的國衛院副院長司徒惠康，中國醫藥大學首位院士林昭庚，還有諾貝爾生醫獎得主本庶佑也獲選為名譽院士。

19位新科院士

中研院第34屆院士會議7日結束，共選出19位新科院士、3位名譽院士，其中以生命科學組6人最多、數理科學組5人、工程科學組5人、人文與社科組3人，其中有女性院士4人，最年輕的是生科組的吳慶明（男，51歲），最年長的是數理科學組的陳騮（男，76歲）。

19位新院士中，到場的國衛院副院長、新科院士司徒惠康表示，很高興能在國衛院服務，從事醫藥研究，且在疫情期間協助政府對新冠疫苗、藥物進行研究；完成台灣白花蝴蝶蘭基因解析的施明哲院士則感謝能與農委會長年合作，將先進基因科技引入農業科學，並產出研究。

長年扎實研究獲選

台大凝態中心特聘研究員、主攻奈米科學的林麗瓊則感謝她的老公，不只能在研究上領域相似，還常常鼓勵她勇敢發表，也感謝過去李遠哲等歷任院長的協助，讓台灣的研究環境在這2.30年來一直進步。中研院生醫科學所特聘研究員唐堂則謙虛的感謝研究室的團隊，無論是助理、學生還是博士後，才能寫出一篇篇的研究。

身為中國醫藥大學首位當選中研院院士的校友，中國醫藥大學中醫系講座教授林昭庚說，其實他過去是西醫出身，但後來決定轉中醫，雖然研究路上很多人並不理解，也讓他更加專心於研究針灸與中西醫結合研究。

有諾貝爾獎得主

中研院分別也選出3位名譽院士，分別是美國加州理工大學的史東愛博士，研究太空物理；本庶佑，唐獎藥物科技獎、諾貝爾獎得主，主修免疫學且發現基因可以治療癌症與傳染病，是免疫療法的先驅；哈佛大學藝術與科學學院人類系教授凱博文，他特別的研究觀念是將人類學與社會學應用在醫療的改進。

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