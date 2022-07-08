生理時鐘難逆轉 深入基因找解方

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】每個生物體內都有不可逆轉的生理時鐘！科學家指出，無論生活作息如何改變，人體內都有規律的生理時鐘，一旦違反這個「日勤夜眠」的規律，將增加罹患心血管、精神退化疾病的機率。專家指出，除了作息應盡量配合生理時鐘外，醫學界正更深入的理解生物時鐘與基因的關係，盼能有效阻止相關疾病的發生。

生理時鐘難改變

含羞草會在白天張開葉子，到晚上就閉合，而當科學家把含羞草持續放在黑暗中的時候，卻發現植物的葉子仍會按照原本的日夜時間張開與閉合，意味著植物有著不受外界環境影響的「生理時鐘」。

《紐約時報》報導，人體中也有類似的晝夜規律，如大腦有個部位叫做「視交叉上核」會根據光線與身體活動等訊息，支配褪黑激素或皮質膽固醇的分泌，建立一個「生物時鐘」，並影響睡眠周期與認知行為。

老化疾病難抵擋

如果民眾的生活作息與內在生物時鐘發生衝突的話，就會對身體造成許多不良影響，提高罹患阿茲海默症、帕金森氏症等精神退化疾病。神經學家穆斯科表示，隨著年齡增長，生活作息與生物時鐘也會共同受到影響，「小孩子白天總是跑來跑去，但一到晚上就睡得相當沉穩；然而年長者可能在晚上醒來十幾遍，但卻在白天打盹。」

為了對抗這個不可逆轉的趨勢，穆斯科表示，除了建議年長者白天多曬太陽並保持活動，晚上盡量避免光照之外，強調「如果醫學能夠更深入理解生物時鐘、基因與衰老之間的複雜關係的話」，未來有望通過更精確的基因工程，改變控制生物鐘的相關基因，但目前的研究仍處於將起步的階段。

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