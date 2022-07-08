下周有熱帶擾動發展 吳德榮：離台不算遠 密切觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓稍增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要注意防曬、防中暑；北部23至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至36度。

他說，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，大多在山區及部分鄰近平地，應注意雷擊及瞬間大雨。

吳德榮表示，周六至下周二太平洋高壓逐日增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右；午後雷陣雨強度逐日減弱，大多在山區及少部分鄰近平地，範圍亦日漸縮小，偶有較大雨勢。下周三、周四天氣變化視熱帶擾動動向而定，模式模擬不確定性大，需再觀察。