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「京劇小天后」加盟國光劇團 端出經典鬼戲「活捉」
國光劇團今起在台灣戲曲中心大表演廳演出3天4場「團慶公演」。甫加盟國光的「京劇小天后」黃宇琳，此次端出拿手好戲「 癡夢」、「活捉」。其中「活捉」是京戲中的經典鬼戲，水袖與蹻功展現黃宇琳的深厚功力，更是炎炎夏日的應景好戲。
「活捉」出自《水滸記》，宋江收閻惜姣為外室，閻惜姣卻與張文遠私通，並以宋江與梁山來往書信要挾，宋江忍無可忍怒殺閻惜姣。閻惜姣死後心有不甘，夜間至張文遠家中，活捉他至陰間欲續前緣。透過京劇的戲劇表現，閻惜姣活捉張文遠看似是示愛，實際卻是害命，形成獨特的藝術形象。由於「活捉」是一齣鬼戲，形象恐怖、深刻描寫人鬼情，並讓旦角充分發揮唱做功，深受觀眾歡迎。
「活捉」的藝術特色主要在做功。閻惜姣的魂步經過特殊設計。在暗淡的舞台燈光裡，閻惜姣的上場像一陣陰風似地從煙火中走來，表現鬼魂飄忽不定的情狀，並從腳步和表情散發悲愴的氣息。
「活捉」是黃宇琳的拿手好戲。她腳踩「硬蹻」，全身著地之處僅有腳指尖，卻能施展出飄忽平移的鬼步。她表示在場上以S形移動，搭配水袖的弧度，才能讓觀眾感受到陰森感，才有鬼氣逼人的效果；她還觀察動物禽鳥移動的軌跡，加強自己在舞台上呈現出來的流動，讓人忘了她腳下還綁著如此不符合人體工學的蹻。
知名丑行演員陳清河於其中演出負心漢張文遠，由孫正陽老師親授，亦有「鑽被窩」、「提燈影子」等絕活演出，兩人默契十足，令人期待。
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