肺腺癌四期抗癌10年 65歲嬤能跑能種菜、開心含飴弄孫

台中榮總肺癌整合照護暨研究中心今天揭牌。中心主任曾政森說，65歲詹姓女病患十年前因胸悶、氣喘，被診斷為第四期肺腺癌，經接受個人化標靶治療，病況獲重大改善，如今抗癌十年，可以種菜、跑步運動、日走萬步，享受含飴弄孫的生活。

曾政森說，國民健康署資料顯示，台中榮總肺癌病人，包括第四期患者，五年存活率都優於全國醫學中心平均，在院長陳適安支持及指導下成立台中榮總成立肺癌整合照護暨研究中心，以整合及精準為主軸提供中部肺癌病人更好更全面的照護。

胸腔內科主任楊宗穎說，肺癌治療朝個人化醫療，特別是肺腺癌，若能在患者腫瘤細胞上偵測到特定的趨動基因突變，可適用於標靶治療，且有愈來愈多的治療方式，臨床醫師依病人不同的特性提供患者個人化治療選擇，即為癌症精準醫療的精神。

曾政森說，台中榮總肺癌團隊積極的參與臨床試驗，接軌國際最新肺癌治療趨勢，提供患者更多治療機會，台中榮總肺癌團隊陪伴患者抗癌，很高興患者疾病獲控制，且能保有生活品質。