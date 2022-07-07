每周入境總量升至4萬人次 桃機呼籲接機民眾落實防疫

中央流行疫情指揮中心今（7日）宣布，即日起調升入境總量人數每周4萬人，但入境仍然採取「3天居家檢疫+4天自主防疫」，旅客入境時仍須進行深喉唾液PCR採檢，離開機場時搭乘防疫車隊或由親友、機關團體車輛接送。由於國內6日新增2例Omicron BA.5本土病例，疑接送美國返台家人時染疫，桃園機場呼籲接機民眾落實指揮中心防疫措施。

中央流行疫情指揮中心表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3+4」，並限制每周2.5萬入境人次，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每周4萬人次。此外，7月14日零時起（班表定抵臺時間），先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，不需檢附2日內之PCR報告，但在境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機。

指揮中心指出，入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變。旅客入境時必須配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測，離開機場時搭乘防疫車隊或由親友、機關團體車輛接送。