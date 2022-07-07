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每周入境總量升至4萬人次 桃機呼籲接機民眾落實防疫
中央流行疫情指揮中心今（7日）宣布，即日起調升入境總量人數每周4萬人，但入境仍然採取「3天居家檢疫+4天自主防疫」，旅客入境時仍須進行深喉唾液PCR採檢，離開機場時搭乘防疫車隊或由親友、機關團體車輛接送。由於國內6日新增2例Omicron BA.5本土病例，疑接送美國返台家人時染疫，桃園機場呼籲接機民眾落實指揮中心防疫措施。
中央流行疫情指揮中心表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3+4」，並限制每周2.5萬入境人次，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每周4萬人次。此外，7月14日零時起（班表定抵臺時間），先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，不需檢附2日內之PCR報告，但在境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機。
指揮中心指出，入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變。旅客入境時必須配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測，離開機場時搭乘防疫車隊或由親友、機關團體車輛接送。
桃園機場公司呼籲，民眾接送入境親友時，應注意5大事項，包括接送者應打滿2劑以上COVID-19疫苗並穿戴手套和口罩，親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食並保持充分通風，車上所有人全程佩戴口罩、避免交談，接送完成後對全車進行內外清消。為加強防疫規範宣傳，杜絕病毒傳播擴，桃園機場已將指揮中心防疫規範印製為傳單發送予接機親友，並公布於接送區之顯示螢幕。
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